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    Австралія та Корея об'єднали зусилля з розвитку водневих технологій

    нова енергія
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    <p>Австралійська металургійна компанія Fortescue сприяє збільшенню парку автобусів з водневими паливними елементами</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австралія та Корея об'єднали зусилля з розвитку водневих технологій

    Австралійська металургійна компанія Fortescue сприяє збільшенню парку автобусів з водневими паливними елементами

     

    Фото: fmgl.com.au

    Вчені і бізнесмени двох країн підписали водневий меморандум

    Hyundai, австралійська група компаній Fortescue Metals і австралійське державне об'єднання наукових і прикладних досліджень (CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) в рамках нового партнерства будуть розвивати наукове співробітництво і прискорять розвиток водневих технологій, - повідомляє H2 View

    Hyundai - один зі світових лідерів в області виробництва водневих паливних елементів для автомобілів і будівництва водневих автозаправок. Fortescue Metals Group (четвертий за величиною виробник залізної руди в світі) в даний час реалізує кілька проектів, пов'язаних з виробництвом, зберіганням і використанням поновлюваного водню. 

    Зокрема, компанія бере участь в будівництві водневого комплексу (завод з виробництва екологічно чистого палива і заправка) для підтримки розгортання парку автобусів з водневими паливними елементами в місті Крисмас-Крік, Західна Австралія. Крім того, спільно з CSIRO Fortescue розробляє нові мембрани, які забезпечують можливість транспортування водню спільно з аміаком. 

    «Підписаний меморандум про взаєморозуміння дозволить реалізувати глобальні поставки чистого водню, що сприятиме успішному переходу до водневої економіки в Південній Кореї та Австралії», - заявив директор з інновацій Hyundai Йонг Чо Чи.

    Австралія Меморандум завод водень
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