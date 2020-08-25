Австралія та Корея об'єднали зусилля з розвитку водневих технологій нова енергія



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Австралійська металургійна компанія Fortescue сприяє збільшенню парку автобусів з водневими паливними елементами Фото: fmgl.com.au

Вчені і бізнесмени двох країн підписали водневий меморандум

Hyundai, австралійська група компаній Fortescue Metals і австралійське державне об'єднання наукових і прикладних досліджень (CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) в рамках нового партнерства будуть розвивати наукове співробітництво і прискорять розвиток водневих технологій, - повідомляє H2 View.

Hyundai - один зі світових лідерів в області виробництва водневих паливних елементів для автомобілів і будівництва водневих автозаправок. Fortescue Metals Group (четвертий за величиною виробник залізної руди в світі) в даний час реалізує кілька проектів, пов'язаних з виробництвом, зберіганням і використанням поновлюваного водню.

Зокрема, компанія бере участь в будівництві водневого комплексу (завод з виробництва екологічно чистого палива і заправка) для підтримки розгортання парку автобусів з водневими паливними елементами в місті Крисмас-Крік, Західна Австралія. Крім того, спільно з CSIRO Fortescue розробляє нові мембрани, які забезпечують можливість транспортування водню спільно з аміаком.

«Підписаний меморандум про взаєморозуміння дозволить реалізувати глобальні поставки чистого водню, що сприятиме успішному переходу до водневої економіки в Південній Кореї та Австралії», - заявив директор з інновацій Hyundai Йонг Чо Чи.