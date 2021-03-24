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    Австралія та Корея підписали контракт щодо постачання зеленого водню

    нова енергія
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    Церемонія підписання договору між Origin Energy і POSCO &nbsp; - Австралія та Корея підписали контракт щодо постачання зеленого водню

    Церемонія підписання договору між Origin Energy і POSCO

     

    Фото: h2-view.com

    Екологічно чисте паливо буде використовуватися при виробництві сталі

    Австралійська енергетична компанія Origin Energy і найбільший південнокорейський виробник сталі POSCO підписали контракт про співпрацю в області виробництва зеленого водню і поставок його в Південну Корею, – повідомляє H2 View.

    «Споживачі в Південно-Східній Азії, такі як POSCO, стимулюють попит на паливо з низьким і нульовим вмістом вуглецю. З нашим достатком фантастичних ресурсів сонячної і вітрової енергії Австралія займає лідируючі позиції в експорті екологічно чистого водню по всьому світу», – говориться в заяві Origin Energy.

    На сектор чорної металургії припадає 2,6 млрд тонн викидів вуглекислого газу щорічно, це близько 8% всіх світових викидів. Складний характер виробництва сталі робить зелений водень найбільш підходящим рішенням для того, щоб зробити галузь максимально безвуглецевої.

    Австралійська енергетична компанія Origin також заявила, що почала програму проектів з виробництва екологічно чистого аміаку. Зокрема, великий завод з виробництва зеленого аміаку буде побудований в місті Белл-Бей на острові Тасманія. Аміак буде використовуватися як для внутрішніх потреб, так і для експорту.

    Теги: Австралія Південна Корея завод водень
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