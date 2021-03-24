Австралія та Корея підписали контракт щодо постачання зеленого водню

Екологічно чисте паливо буде використовуватися при виробництві сталі

Австралійська енергетична компанія Origin Energy і найбільший південнокорейський виробник сталі POSCO підписали контракт про співпрацю в області виробництва зеленого водню і поставок його в Південну Корею, – повідомляє H2 View.

«Споживачі в Південно-Східній Азії, такі як POSCO, стимулюють попит на паливо з низьким і нульовим вмістом вуглецю. З нашим достатком фантастичних ресурсів сонячної і вітрової енергії Австралія займає лідируючі позиції в експорті екологічно чистого водню по всьому світу», – говориться в заяві Origin Energy.

На сектор чорної металургії припадає 2,6 млрд тонн викидів вуглекислого газу щорічно, це близько 8% всіх світових викидів. Складний характер виробництва сталі робить зелений водень найбільш підходящим рішенням для того, щоб зробити галузь максимально безвуглецевої.

Австралійська енергетична компанія Origin також заявила, що почала програму проектів з виробництва екологічно чистого аміаку. Зокрема, великий завод з виробництва зеленого аміаку буде побудований в місті Белл-Бей на острові Тасманія. Аміак буде використовуватися як для внутрішніх потреб, так і для експорту.