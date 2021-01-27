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    Австралія виділила $2 млн для виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    <p>Підприємство компанії Yara з виробництва аміаку в Пілбара</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австралія виділила $2 млн для виробництва зеленого водню

    Підприємство компанії Yara з виробництва аміаку в Пілбара

     

    Фото: h2-view.com

    Кошти на проект YURI Green Ammonia виділені з державного Фонду поновлюваного водню

    Один з найбільших в світі виробників мінеральних добрив Yara і глобальна енергетична компанія Engie отримали 2 млн доларів державного фінансування Західної Австралії для підтримки свого великого проекту з виробництва екологічно чистого водню в регіоні Пілбара, - повідомляє H2 View.

    Проект, названий YURI Green Ammonia Project, націлений на використання сонячної енергії для створення поновлюваного водню. Він буде використовуватися для виробництва зеленого аміаку, який, в свою чергу, призначений для експорту на світові ринки.

    Yara разом з Engie спочатку встановить електролізери для виробництва зеленого водню потужністю 10 МВт, газ буде подаватися на діючий аміачний завод. Надалі передбачається збільшення потужності до 500 МВт.

    «Оскільки на частку одного тільки підприємства Yara в Пілбара припадає 5% світового виробництва аміаку, цей проект дає Західної Австралії унікальну можливість продемонструвати потенціал зеленого водню в промислових масштабах. У нас є виняткова можливість стати лідером індустрії відновлюваної водню», - заявила міністр регіонального розвитку Західної Австралії Аланна МакТірнан.

    Теги: газ Австралія завод фінансування водень
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