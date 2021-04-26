Bosch буде просувати в Китаї технології водневих паливних елементів

Нові паливні системи будуть випробувані на вантажних автомобілях Qingling в кінці 2021 року

Німецький електротехнічний та машинобудівний гігант Bosch створив спільне підприємство з китайським автовиробником Qingling Motors. Нова компанія, яка отримала назву Bosch Hydrogen Powertrain Systems, буде займатися розвитком китайського ринку водневих паливних елементів, – повідомляє H2 View.

Спільне підприємство Bosch Hydrogen Powertrain Systems об'єднає технології і ринковий досвід обох партнерів. Для виробництва водневих паливних елементів Bosch надасть кілька компонентів, включаючи повітряний компресор з силовою електронікою і блок управління з датчиками.

Устаткування буде поставлятися з заводу Bosch в місті Усі, що неподалік від Шанхая. Передбачається, що вже в цьому році на підприємстві почнеться дрібносерійне виробництво водневих паливних елементів, а випробувальний парк з 70 вантажівок виробництва компанії Qingling, оснащений цими силовими установками, вийде на дороги до кінця 2021 року. Повномасштабний висновок на ринок нових систем паливних елементів запланований на кінець 2022-го або початок 2023 року.

«Зараз ми набираємо швидкість в індустріалізації водневих паливних елементів. Інноваційні технології і стратегічне партнерство є ідеальними складовими для нашої головної мети – зробити транспортний сектор максимально кліматично нейтральним», – сказав глава сектора мобільних рішень компанії Bosch Стефан Хартунг.

«Ми раді продовжити наше успішне співробітництво з Bosch. Створення спільного підприємства не тільки представляє собою віху на шляху до індустріалізації мобільних паливних елементів. Воно також є значним внеском у подальший розвиток китайської автомобільної промисловості», – сказав у свою чергу голова правління Qingling Motors Ду Вейдун.