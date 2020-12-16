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    British Airways зацікавилася водневими технологіями

    нова енергія
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    <p>British Airways не має наміру плентатися в хвостi сучасних світових тенденцій</p> <br /> <p></p> - British Airways зацікавилася водневими технологіями

    British Airways не має наміру плентатися в хвостi сучасних світових тенденцій


    Фото: cnn.com

    Британський авіагігант переймає досвід у молодої інноваційної компанії

    Національний авіаперевізник Великобританії British Airways оголосила про початок співпраці з компанією ZeroAvia, яка у вересні здійснила успішний політ літака на водневих паливних елементах Piper M350, - повідомляє H2 View.

    Мета стратегічного співробітництва - вивчення літальних апаратів з водневим двигуном, які можуть зіграти в майбутньому провідну роль в області екологічно безпечних польотів.

    «З огляду на, що Великобританія до 2050 року прагне прийти до нульових викидів вуглецю, ми вкрай зацікавлені у вивченні можливостей водню, як джерела енергії для майбутнього флоту авіакомпанії», - сказав генеральний директор British Airways Шон Дойл.

    Теги: авіація Великобритания водень
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