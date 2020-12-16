British Airways зацікавилася водневими технологіями

British Airways зацікавилася водневими технологіяминова енергія
British Airways не має наміру плентатися в хвостi сучасних світових тенденцій
Британський авіагігант переймає досвід у молодої інноваційної компанії
Національний авіаперевізник Великобританії British Airways оголосила про початок співпраці з компанією ZeroAvia, яка у вересні здійснила успішний політ літака на водневих паливних елементах Piper M350, - повідомляє H2 View.
Мета стратегічного співробітництва - вивчення літальних апаратів з водневим двигуном, які можуть зіграти в майбутньому провідну роль в області екологічно безпечних польотів.
«З огляду на, що Великобританія до 2050 року прагне прийти до нульових викидів вуглецю, ми вкрай зацікавлені у вивченні можливостей водню, як джерела енергії для майбутнього флоту авіакомпанії», - сказав генеральний директор British Airways Шон Дойл.