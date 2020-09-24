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    Чехія оголосила про будівництво перших водневих заправок

    нова енергія
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    <p>Базою для водневих заправок стануть майданчики Benzina</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Чехія оголосила про будівництво перших водневих заправок

    Базою для водневих заправок стануть майданчики Benzina

     

    Фото: h2-view.com

    Три водневі станції будуть здані в експлуатацію вже в 2021 році

    Чеські компанії Unipetrol Group і Bonett Group підписали угоду про будівництво водневих заправних станцій, які будуть розташовані на існуючих майданчиках Benzina Orlen Group. Перші три заправки, в Празі, Литвинові і Брно, відкриються в наступному році, - повідомляє H2 View

    «Я радий, що після складного процесу підготовки і безлічі паперових погоджень ми нарешті можемо почати будівництво перших трьох водневих заправних станцій в Чеській Республіці», - сказав голова ради директорів Unipetrol Group Томаш Віатрак. 

    У 2021 році компанія Unipetrol Group має намір також відкрити перші два заводи з виробництва водневого палива. 

    «Водень з часом доповнить нинішню акумуляторну електромобільність і буде грати все більш важливу роль. В першу чергу - в галузі громадського транспорту», - додав Віатрак.

    Чехія будівництво водень
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