Чехія оголосила про будівництво перших водневих заправок нова енергія



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Базою для водневих заправок стануть майданчики Benzina Фото: h2-view.com

Три водневі станції будуть здані в експлуатацію вже в 2021 році

Чеські компанії Unipetrol Group і Bonett Group підписали угоду про будівництво водневих заправних станцій, які будуть розташовані на існуючих майданчиках Benzina Orlen Group. Перші три заправки, в Празі, Литвинові і Брно, відкриються в наступному році, - повідомляє H2 View.

«Я радий, що після складного процесу підготовки і безлічі паперових погоджень ми нарешті можемо почати будівництво перших трьох водневих заправних станцій в Чеській Республіці», - сказав голова ради директорів Unipetrol Group Томаш Віатрак.

У 2021 році компанія Unipetrol Group має намір також відкрити перші два заводи з виробництва водневого палива.

«Водень з часом доповнить нинішню акумуляторну електромобільність і буде грати все більш важливу роль. В першу чергу - в галузі громадського транспорту», - додав Віатрак.