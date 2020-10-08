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    Данія і Норвегія побудують водневий завод в Голландії

    нова енергія
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    <p>Вітрові установки компанії &Oslash;rsted</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Данія і Норвегія побудують водневий завод в Голландії

    Вітрові установки компанії Ørsted

     

    Фото: edrmedeso.com

    Завод буде введений в експлуатацію в 2025 році

    Найбільша енергетична компанія Данії Ørsted і норвезький виробник добрив Yara спільно розробляють ветроелектролізний завод потужністю 100 МВт, завдання якого - замінити при виробництві аміаку викопний водень поновлюваним воднем, - повідомляє H2-View

    Цей новаторський проект може знизити викиди вуглекислого газу більш ніж на 100 тис тонн на рік, що еквівалентно виведенню з експлуатації 50 тис звичайних автомобілів. Передбачається, що завод буде пущений в експлуатацію в 2025 році.

     Завдяки ветроелектролізному заводу, який буде розташований на підприємстві Yara в голландській провінції Зеландія, компанія зможе виробляти близько 75 тис тонн зеленого аміаку на рік. 

    Зелений аміак призначений для використання у виробництві вуглецево-нейтральних добрив, декарбонізації при виробництві продуктів харчування, а також він має великий потенціал в якості вуглецево-нейтрального суднового палива.

    Данія завод Норвегія водень
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