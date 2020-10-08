Данія і Норвегія побудують водневий завод в Голландії нова енергія



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Вітрові установки компанії Ørsted Фото: edrmedeso.com

Завод буде введений в експлуатацію в 2025 році

Найбільша енергетична компанія Данії Ørsted і норвезький виробник добрив Yara спільно розробляють ветроелектролізний завод потужністю 100 МВт, завдання якого - замінити при виробництві аміаку викопний водень поновлюваним воднем, - повідомляє H2-View.

Цей новаторський проект може знизити викиди вуглекислого газу більш ніж на 100 тис тонн на рік, що еквівалентно виведенню з експлуатації 50 тис звичайних автомобілів. Передбачається, що завод буде пущений в експлуатацію в 2025 році.

Завдяки ветроелектролізному заводу, який буде розташований на підприємстві Yara в голландській провінції Зеландія, компанія зможе виробляти близько 75 тис тонн зеленого аміаку на рік.

Зелений аміак призначений для використання у виробництві вуглецево-нейтральних добрив, декарбонізації при виробництві продуктів харчування, а також він має великий потенціал в якості вуглецево-нейтрального суднового палива.