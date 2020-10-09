До 2050 року воднева економіка принесе США $750 млрд доходу нова енергія



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Водень забезпечить 14% потреби США в енергії Фото: dw.com

В галузі до 2050 року буде зайнято 3,4 млн осіб

У США презентовано дорожня карта з розвитку водневої економіки на період до 2050 року. До цього моменту, згідно з планом, галузь забезпечить 14% потреби в енергії, принесе країні 750 млрд доларів доходу, в ній буде створено 3,4 млн робочих місць. Проміжна мета - 2030 рік: 140 млрд доларів доходу і 700 тис робочих місць, - повідомляє H2-View.

Дорожня карта розроблена коаліцією нафтогазових, енергетичних, автомобільних компаній, компаній по виробництву паливних елементів і водню. У документі позначені п'ять основних сегментів економіки, в яких зелений водень зіграє вирішальну роль. Це транспорт, виробництво електроенергії, балансування енергомереж, сировина для промисловості, а також паливо для житлових і комерційних будівель.

«У нас буде не тільки економічне зростання. Реалізація положень дорожньої карти призведе до різкого скорочення викидів парникових газів. За рахунок використання водню до 2050 року вони скоротяться на 16%, а викиди оксидів азоту - на 36%», - сказав професор механічної та аерокосмічної інженерії Каліфорнійського університету Джек Брауер.

В даний час США можуть похвалитися більш ніж половиною світових транспортних засобів на водневих паливних елементах. В країні 550 МВт електростанцій на паливних елементах, більше 8 тис водневих заправок в 40 штатах.