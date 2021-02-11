Фонд Білла Гейтса інвестував у виробництво водню $11 млн

Новий метод дозволить перетворювати метан в водень і твердий вуглець

Фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy Ventures інвестував 11,5 млн доларів в каліфорнійський стартап C-Zero, який займається виробництвом водню за допомогою піролізу метану. У проект також інвестували Mitsubishi Heavy Industries і італійська нафтогазова компанія Eni Next, - повідомляють Elektrovesti.

Піроліз метану - інноваційний метод для вилучення вуглецю з природного газу у вигляді твердої речовини. Як сказано в заяві C-Zero, вони «розробляють систему декарбонізації, яку можна помістити між існуючою газовою інфраструктурою і промисловими споживачами природного газу, які прагнуть знизити викиди вуглекислого газу».

В даний час C-Zero виробляє близько 10 кг водню в день на невеликій експериментальній установці. Наступним кроком є створення демонстраційної установки, здатної виробляти 100 кг газу щодня. При комерційному виробництві можна буде виробляти в день більше тонни водню.

«Перетворюючи природний газ на чистий водень, ми сподіваємося стати своєрідним мостом між існуючою газовою інфраструктурою і низьковуглецевим майбутнім», - сказав генеральний директор C-Zero Зак Джонс.

В даний час велика частина водню в світі виробляється з природного газу. Однак при використанні цього методу (паровий риформінг метану) в атмосферу викидається велика кількість вуглекислого газу. Зараз розробляються технології уловлювання вуглецю, в результаті роботи яких CO₂ закачується під землю, але метод C-Zero, в результаті якого виходить твердий вуглець, набагато перспективніше.