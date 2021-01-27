Франція обрала офіційного постачальника водневих автобусів

Переможцем конкурсу стала бельгійська компанія Van Hool

Бельгійська машинобудівна компанія Van Hool була обрана французьким агентством державних закупівель UGAP як кваліфікований постачальник автобусів на водневих паливних елементах для їх розгортання у Франції, - повідомляє H2 View.

Нагадаємо, що з січня 2021 року у Франції потрібно, щоб 50% знову придбаних автобусів, для автопарків, в яких працюють двадцять і більше осіб, мали нульовий рівень викидів в атмосферу. Тобто, це повинні бути або електробуси, або автобуси на водневих паливних елементах.

Вибір французького агентства державних закупівель викликав наснагу у канадського виробника паливних елементів Ballard Power Systems, давнього ділового партнера компанії Van Hool.

«Ми пишаємося нашою довгої і успішної історією з Van Hool. На сьогоднішній день 121 автобус бельгійської компанії, включаючи модель А330, працює на паливних елементах нашого виробництва. Рішення UGAP є ще один крок вперед в задоволенні зростаючого попиту на водневі автобуси в Європі», - сказав комерційний директор Ballard Power Systems Роб Кемпбелл.