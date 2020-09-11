Франція виділяє 7 млрд євро на водневу програму нова енергія



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Франція зробила вибір на користь екологічно чистого палива Фото: dw.com

Французький уряд представив водневу стратегію

У Франції представлена «Національна стратегія розвитку безвуглецевого водню». На її реалізацію французький уряд до 2030 року виділить 7 млрд євро, - повідомляє Elektrovesti.net.

У документі сформульовані три основні мети. Для декарбонізації економіки встановити до 2030 року електролізери французького виробництва загальною потужністю 6,5 ГВт. Розвивати сегмент автомобілів на водневих паливних елементах (особливо - важкі вантажівки). Сформувати у Франції водневий промисловий сектор, в якому буде створено до 150 тис робочих місць.

Франція має найбільшу в регіоні атомну енергетику, яка виробляє близько 70% електроенергії. Мається на увазі, що атомна електрика буде використовуватися для вироблення «зеленого» водню.

В даний час Франція споживає близько 900 тис тонн водню в рік, в основному - в хімічній промисловості. Але це «синій» водень, який виробляється з викопних джерел енергії.