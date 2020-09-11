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    Франція виділяє 7 млрд євро на водневу програму

    нова енергія
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    <p>Франція зробила вибір на користь екологічно чистого палива</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Франція виділяє 7 млрд євро на водневу програму

    Франція зробила вибір на користь екологічно чистого палива

     

    Фото: dw.com

    Французький уряд представив водневу стратегію

    У Франції представлена «Національна стратегія розвитку безвуглецевого водню». На її реалізацію французький уряд до 2030 року виділить 7 млрд євро, - повідомляє Elektrovesti.net

    У документі сформульовані три основні мети. Для декарбонізації економіки встановити до 2030 року електролізери французького виробництва загальною потужністю 6,5 ГВт. Розвивати сегмент автомобілів на водневих паливних елементах (особливо - важкі вантажівки). Сформувати у Франції водневий промисловий сектор, в якому буде створено до 150 тис робочих місць. 

    Франція має найбільшу в регіоні атомну енергетику, яка виробляє близько 70% електроенергії. Мається на увазі, що атомна електрика буде використовуватися для вироблення «зеленого» водню. 

    В даний час Франція споживає близько 900 тис тонн водню в рік, в основному - в хімічній промисловості. Але це «синій» водень, який виробляється з викопних джерел енергії.

    Франція уряд водень
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