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    Франція закликала Британію приділяти більше уваги водневому транспорту

    нова енергія
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    <p>Водневий електропоїзд Coradia iLint виробництва компанії Alstom</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Франція закликала Британію приділяти більше уваги водневому транспорту

    Водневий електропоїзд Coradia iLint виробництва компанії Alstom

     

    Фото: h2-view.com

    Великобританії запропоновано інвестувати в водневі технології 10 млрд фунтів

    Французька компанія Alstom, один зі світових лідерів з виробництва залізничного транспорту і енергетичного обладнання, закликала інвестувати 10 мільярдів фунтів стерлінгів в водневі залізничні та громадські транспортні системи Великобританії, - повідомляє H2 View.

    Alstom заявила, що вона хотіла б, щоб водневі поїзда з нульовим рівнем викидів замінили дизельні локомотиви. Французьку компанію зрозуміти, безумовно, можна - свій перший водневий поїзд, Coradia iLint, вона представила ще в 2016 році, і звісно зацікавлена в розвитку екологічно чистого залізничного транспорту.

    Треба відзначити, що на сьогоднішній день Великобританія досить сильно відстає від сусідніх європейських країн в плані розвитку водневої інфраструктури. Наприклад, у Франції кількість одиниць водневого громадського транспорту більше в два рази, а в Німеччині - в чотири.

    «Розвиток зелених транспортних систем приносить довгострокові вигоди. Вони грають важливу роль в скороченні викидів вуглецю, поліпшенні якості повітря і забезпеченні економічного зростання», - сказав керуючий директор Alstom в Великобританії і Ірландії Нік Кроссфілд.

    Теги: громадський транспорт Франція технології Великобритания водень
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