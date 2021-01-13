Франція закликала Британію приділяти більше уваги водневому транспорту

Великобританії запропоновано інвестувати в водневі технології 10 млрд фунтів

Французька компанія Alstom, один зі світових лідерів з виробництва залізничного транспорту і енергетичного обладнання, закликала інвестувати 10 мільярдів фунтів стерлінгів в водневі залізничні та громадські транспортні системи Великобританії, - повідомляє H2 View.

Alstom заявила, що вона хотіла б, щоб водневі поїзда з нульовим рівнем викидів замінили дизельні локомотиви. Французьку компанію зрозуміти, безумовно, можна - свій перший водневий поїзд, Coradia iLint, вона представила ще в 2016 році, і звісно зацікавлена в розвитку екологічно чистого залізничного транспорту.

Треба відзначити, що на сьогоднішній день Великобританія досить сильно відстає від сусідніх європейських країн в плані розвитку водневої інфраструктури. Наприклад, у Франції кількість одиниць водневого громадського транспорту більше в два рази, а в Німеччині - в чотири.

«Розвиток зелених транспортних систем приносить довгострокові вигоди. Вони грають важливу роль в скороченні викидів вуглецю, поліпшенні якості повітря і забезпеченні економічного зростання», - сказав керуючий директор Alstom в Великобританії і Ірландії Нік Кроссфілд.