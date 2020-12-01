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    Французька компанія Alstom поставить до Італії нові водневі поїзда

    нова енергія
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    <p>Електропоїзд Alstom Coradia Stream</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Французька компанія Alstom поставить до Італії нові водневі поїзда

    Електропоїзд Alstom Coradia Stream

     

    Фото: railcolornews.com

    Вартість чотирнадцяти поїздів становить 160 мільйонів євро

    Французька машинобудівна компанія Alstom поставить італійської транспортної компанії FNM (Ferrovie Nord Milano) чотирнадцять водневих поїздів Coradia Stream загальною вартістю 160 мільйонів євро, - повідомляє H2 View

    Coradia Stream для FNM буде оснащений тієї ж руховою системою на водневих паливних елементах, яка була представлена на поїзді Coradia iLint. 

    «Coradia Stream разом з Coradia iLint, які вже прекрасно зарекомендували себе в Австрії та Німеччині - ще один важливий крок на шляху до до глобальних стійких транспортних систем», - сказав старший віце-президент Alstom Europe Джан Лука Ербаччі.

    Теги: Франція потяг водень
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