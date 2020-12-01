Французька компанія Alstom поставить до Італії нові водневі поїзда

Вартість чотирнадцяти поїздів становить 160 мільйонів євро

Французька машинобудівна компанія Alstom поставить італійської транспортної компанії FNM (Ferrovie Nord Milano) чотирнадцять водневих поїздів Coradia Stream загальною вартістю 160 мільйонів євро, - повідомляє H2 View.

Coradia Stream для FNM буде оснащений тієї ж руховою системою на водневих паливних елементах, яка була представлена на поїзді Coradia iLint.

«Coradia Stream разом з Coradia iLint, які вже прекрасно зарекомендували себе в Австрії та Німеччині - ще один важливий крок на шляху до до глобальних стійких транспортних систем», - сказав старший віце-президент Alstom Europe Джан Лука Ербаччі.