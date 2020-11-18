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    Французький виробник поїздів увійшов в Іспанську водневу асоціацію

    нова енергія
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    <p>Перший в світі поїзд Alstom з водневим двигуном Coradia iLint</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Французький виробник поїздів увійшов в Іспанську водневу асоціацію

    Перший в світі поїзд Alstom з водневим двигуном Coradia iLint

     

    Фото: h2-view.com

    Компанія Alstom зробила ставку на водневі джерела енергії

    Французька машинобудівна компанія Alstom, один зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного електротранспорту, приєдналася до Іспанської водневої асоціації, так як вирішила масово перейти на електропоїзди на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View

    Alstom представила перший у світі потяг з водневим двигуном Coradia iLint, що розвиває швидкість до140 км/год, ще в 2016 році. Два роки по тому водневий електропоїзд надійшов в комерційну експлуатацію в Німеччині. 

    Іспанська воднева асоціація заснована в 2002 році. Вона працює над просуванням і стимулюванням розвитку водневих технологій в Іспанії, а також інших державах ЄС. 

    «Воднева технологія - це екологічно безпечна, безшумна і безвідходна альтернатива для неелектрифікованих залізниць», - сказав керуючий директор іспанського підрозділу Alstom Леопольдо Маеста. 

    В Іспанії в даний час більше 5 тис км неелектрифікованих ліній (це приблизно 35% всієї залізничної мережі країни), які обслуговуються дизельними поїздами і локомотивами.

    Теги: ЄС Франція Іспанія потяг водень
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