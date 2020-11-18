Французький виробник поїздів увійшов в Іспанську водневу асоціацію

Перший в світі поїзд Alstom з водневим двигуном Coradia iLint

Компанія Alstom зробила ставку на водневі джерела енергії

Французька машинобудівна компанія Alstom, один зі світових лідерів у виробництві енергетичного устаткування і залізничного електротранспорту, приєдналася до Іспанської водневої асоціації, так як вирішила масово перейти на електропоїзди на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Alstom представила перший у світі потяг з водневим двигуном Coradia iLint, що розвиває швидкість до140 км/год, ще в 2016 році. Два роки по тому водневий електропоїзд надійшов в комерційну експлуатацію в Німеччині.

Іспанська воднева асоціація заснована в 2002 році. Вона працює над просуванням і стимулюванням розвитку водневих технологій в Іспанії, а також інших державах ЄС.

«Воднева технологія - це екологічно безпечна, безшумна і безвідходна альтернатива для неелектрифікованих залізниць», - сказав керуючий директор іспанського підрозділу Alstom Леопольдо Маеста.

В Іспанії в даний час більше 5 тис км неелектрифікованих ліній (це приблизно 35% всієї залізничної мережі країни), які обслуговуються дизельними поїздами і локомотивами.