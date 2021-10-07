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    Газове обладнання українського виробництва пройшло програму водневих випробувань

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    Конференція, присвячена закінченню чергового етапу водневих випробувань РГК - Газове обладнання українського виробництва пройшло програму водневих випробувань

    Конференція, присвячена закінченню чергового етапу водневих випробувань РГК

    Фото: «Главком»

    Регіональна газова компанія провела випробування в п'яти областях України

    Регіональна газова компанія завершила програму водневих випробувань шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), які виробляють заводи RGC Production у Львові і Дніпрі. Дослідження проходили в серпні та вересні на п'яти спеціальних водневих полігонах компанії у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях.

    Було протестовано 27 шафових газорегуляторних пунктів виробництва RGC Production п'яти типів. При цьому, необхідно зазначити, що ШГРП до випробувань спеціально не готували – були взяті недавно випущені екземпляри, які потім відразу відправили замовникам з різних областей України.

    Всі протестовані моделі ШГРП (пропускна здатність – від 50 до 350 кубометрів газу на годину) успішно пройшли повний цикл водневих випробувань і готові до роботи з газоводневими сумішами, де вміст водню – 20%. Кожен етап тестування проводився під наглядом експертів відомої світової компанії «Бюро Верітас» (досвід роботи у сфері аудиту та консалтингу – з 1828 року).

    «Це перше газорозподільне обладнання українського виробництва, готове до надійної та безпечної доставки газових сумішей безпосередньо до споживачів. Уже зараз є попит на таку продукцію в Європі, і з кожним роком потреба в подібній техніці зростає», – сказав директор зі стратегії розвитку і керівник водневого проєкту РГК Станіслав Казда.

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    Теги: Україна РГК водень
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    Газове обладнання українського виробництва пройшло програму водневих випробувань