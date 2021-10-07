Газове обладнання українського виробництва пройшло програму водневих випробувань

Регіональна газова компанія провела випробування в п'яти областях України

Регіональна газова компанія завершила програму водневих випробувань шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП), які виробляють заводи RGC Production у Львові і Дніпрі. Дослідження проходили в серпні та вересні на п'яти спеціальних водневих полігонах компанії у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Було протестовано 27 шафових газорегуляторних пунктів виробництва RGC Production п'яти типів. При цьому, необхідно зазначити, що ШГРП до випробувань спеціально не готували – були взяті недавно випущені екземпляри, які потім відразу відправили замовникам з різних областей України.

Всі протестовані моделі ШГРП (пропускна здатність – від 50 до 350 кубометрів газу на годину) успішно пройшли повний цикл водневих випробувань і готові до роботи з газоводневими сумішами, де вміст водню – 20%. Кожен етап тестування проводився під наглядом експертів відомої світової компанії «Бюро Верітас» (досвід роботи у сфері аудиту та консалтингу – з 1828 року).

«Це перше газорозподільне обладнання українського виробництва, готове до надійної та безпечної доставки газових сумішей безпосередньо до споживачів. Уже зараз є попит на таку продукцію в Європі, і з кожним роком потреба в подібній техніці зростає», – сказав директор зі стратегії розвитку і керівник водневого проєкту РГК Станіслав Казда.