Hitachi і Toyota розробляють прототип нового водневого поїзда нова енергія



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Інноваційний залізничний транспорт Hybari Фото: h2-view.com

Випробування водневої автомотриси почнуться в березні 2022 року

Компанії Hitachi і Toyota Motor Corporation спільно зі Східно-Японської залізницею (JR East) розробляють прототип рейкового транспорту, що працює на водні. Це буде щось середнє між електричкою і рейковим автобусом (автомотрисою), - повідомляє H2-View.

Новий транспортний засіб, що отримав назву Hybari (воднево-гібридний передовий рейковий інноваційний транспорт), об'єднає залізничні та автомобільні технології трьох японських компаній.

JR East надасть технології проектування і виробництва залізничних транспортних засобів, Hitachi - гібридну рухову систему, а Toyota - паливні елементи, розроблені для автомобілів Mirai та автобусів Sora.

Передбачається, що перші випробування Hybari почнуться в березні 2022 року на японських залізничних лініях Цурумі і Намбу.