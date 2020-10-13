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    Hitachi і Toyota розробляють прототип нового водневого поїзда

    нова енергія
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    <p>Інноваційний залізничний транспорт Hybari</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Hitachi і Toyota розробляють прототип нового водневого поїзда

    Інноваційний залізничний транспорт Hybari

     

    Фото: h2-view.com

    Випробування водневої автомотриси почнуться в березні 2022 року

    Компанії Hitachi і Toyota Motor Corporation спільно зі Східно-Японської залізницею (JR East) розробляють прототип рейкового транспорту, що працює на водні. Це буде щось середнє між електричкою і рейковим автобусом (автомотрисою), - повідомляє H2-View

    Новий транспортний засіб, що отримав назву Hybari (воднево-гібридний передовий рейковий інноваційний транспорт), об'єднає залізничні та автомобільні технології трьох японських компаній. 

    JR East надасть технології проектування і виробництва залізничних транспортних засобів, Hitachi - гібридну рухову систему, а Toyota - паливні елементи, розроблені для автомобілів Mirai та автобусів Sora. 

    Передбачається, що перші випробування Hybari почнуться в березні 2022 року на японських залізничних лініях Цурумі і Намбу.
    Японія технології транспорт водень
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