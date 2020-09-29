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    Hyundai розробив навантажувач на водневому двигуні

    нова енергія
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    <p>Концепт вилочного навантажувача на водневих паливних елементах</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Hyundai розробив навантажувач на водневому двигуні

    Концепт вилочного навантажувача на водневих паливних елементах

     

    Фото: h2-view.com

    Роботи зі створення нового навантажувача йшли сім місяців

    Три підрозділи компанії Hyundai - Mobis, Motor Group і Construction Equipment, успішно розробили навантажувач з водневим двигуном. Робота над проектом почалася в березні 2020 року, - повідомляє H2 View

    Hyundai Construction Equipment спроектувала і виготовила кузов для вилочного навантажувача. Система водневих паливних елементів серійно виробляється Hyundai Motor Group, а Hyundai Mobis самостійно розробив силовий агрегат, здатний працювати на цих паливних елементах. 

    Навантажувач може піднімати до п'яти тонн вантажу і безперервно працювати протягом п'яти годин. Машини повинні почати роботу в рамках демонстраційного проекту на початку 2021 року, в продаж вони надійдуть в 2023 році. В даний час три компанії знову ж спільно розробляють водневий екскаватор.

    машини водень
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