Hyundai відкриє в Китаї завод з виробництва водневих паливних систем

Будівництво інноваційного підприємства буде завершено до кінця 2022 року

Південнокорейська компанія Hyundai Motor Group презентувала проект свого першого зарубіжного підприємства з виробництва систем водневих паливних елементів. Будівництво заводу, як очікується, буде завершено в другій половині 2022 року, – повідомляє H2 View.

Підприємство (завод з виробництва водневих паливних елементів і інноваційний центр), будується в Гуанчжоу, найбільшому портовому місті Китаю. Передбачається, що спочатку буде проводитися 6,5 тис паливних систем щорічно. Hyundai заявила, що відповідно до ринковим попитом виробнича потужність може бути збільшена.

На новому підприємстві Hyundai буде виробляти системи HTWO, які зараз використовуються в Nexo – електричному позашляховику на водневих паливних елементах.

«Hyundai Motor Group буде активно займатися інноваціями в області екологічно чистої мобільності, використовуючи свої стратегічні партнерські відносини, технології світового класу, можливості водневого бізнесу і відповідний досвід. Створення заводу в Гуанчжоу знаменує собою важливу відправну точку для нашого бренду HTWO», – сказав голова Hyundai Motor Group Ийсун Чанг.