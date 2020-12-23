Hyundai запускає окремий бренд для розвитку свого водневого транспорту

Водень для компанії - аж ніяк не дуті мильні бульбашки

Hyundai виділила водневий напрямок в окремий бізнес

Компанія Hyundai Motor Group представила свій новий бренд HTWO, який буде спеціалізуватися на водневих паливних елементах. Абревіатура розшифровується як «Н TWO», тобто «Н2» - формула молекули водню, - повідомляє H2 View.

До створення нового підрозділу південнокорейський автомобільний гігант йшов понад двадцять років - саме стільки Hyundai працює в галузі створення водневих паливних елементів.

Hyundai заявила, що в рамках нового проекту активізує зусилля по розробці водневих систем наступного покоління, які можуть застосовуватися не тільки в автомобільному транспорті, а й на поїздах, суднах і в авіації.

З моменту виведення на ринок в 2013 році першого в світі серійного електромобіля на паливних елементах Hyundai ix35, компанія розширює асортимент своїх водневих автомобілів. Зокрема, це позашляховик Hyundai NEXO і важка вантажівка XCIENT.