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    Hyundai запускає окремий бренд для розвитку свого водневого транспорту

    нова енергія
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    <p>Водень для компанії - аж ніяк не дуті мильні бульбашки</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Hyundai запускає окремий бренд для розвитку свого водневого транспорту

    Водень для компанії - аж ніяк не дуті мильні бульбашки

     

    Фото: h2-view.com

    Hyundai виділила водневий напрямок в окремий бізнес

    Компанія Hyundai Motor Group представила свій новий бренд HTWO, який буде спеціалізуватися на водневих паливних елементах. Абревіатура розшифровується як «Н TWO», тобто «Н2» - формула молекули водню, - повідомляє H2 View.

    До створення нового підрозділу південнокорейський автомобільний гігант йшов понад двадцять років - саме стільки Hyundai працює в галузі створення водневих паливних елементів.

    Hyundai заявила, що в рамках нового проекту активізує зусилля по розробці водневих систем наступного покоління, які можуть застосовуватися не тільки в автомобільному транспорті, а й на поїздах, суднах і в авіації.

    З моменту виведення на ринок в 2013 році першого в світі серійного електромобіля на паливних елементах Hyundai ix35, компанія розширює асортимент своїх водневих автомобілів. Зокрема, це позашляховик Hyundai NEXO і важка вантажівка XCIENT.

    Теги: автопром бізнес ринок Північна Корея водень
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