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    Hyzon Motors побудує в США два водневих підприємства

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    Вантажний автомобіль на водневих паливних елементах виробництва Hyzon Motors &nbsp; - Hyzon Motors побудує в США два водневих підприємства

    Вантажний автомобіль на водневих паливних елементах виробництва Hyzon Motors

     

    Фото: kolibri.press

    Нові заводи забезпечать випуск 12 тис водневих вантажівок на рік

    Американська компанія Hyzon Motors оголосила про будівництво на території США двох великих підприємств з виробництва паливних елементів для водневих вантажівок. Заводи стануть працювати в парі – перший буде збирати мембранні електродні вузли, а другий – об'єднувати їх з акумуляторами і випускати повноцінні агрегати, – повідомляють Elektrovesti.

    Перший завод Hyzon Motors буде розташований в містечку Болінгбрук, передмісті Чикаго. На об'єкті площею 2,6 квадратних кілометрів компанія буде проектувати, розробляти і випускати мембранні електродні вузли – ключовий компонент для водневих паливних елементів. Очікується, що виробництво на цьому підприємстві почнеться в четвертому кварталі 2021 року.

    Другий завод розташується в окрузі Монро, штат Пенсільванія. Він об'єднуватиме з електродними вузлами батарейні блоки і додаткове обладнання Hyzen, а потім відправляти їх партнерам для установки в автомобілях. Потужність двох підприємств дозволить випускати щорічно до 12 тис вантажівок на водневих паливних елементах.

    Незважаючи на невеликий вік – офіційно Hyzon Motors була заснована в 2019 році, автовиробник має 18-річний досвід у виробництві водневого транспорту. Hyzon працювала над новими джерелами енергії в рамках сінгапурської Horizon Fuel Cell Technologies з 2003 року, а потім відокремилася в самостійну компанію.

    Теги: автопром США будівництво завод водень
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