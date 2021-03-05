Hyzon Motors побудує в США два водневих підприємства

Hyzon Motors побудує в США два водневих підприємстванова енергія
Вантажний автомобіль на водневих паливних елементах виробництва Hyzon Motors
Нові заводи забезпечать випуск 12 тис водневих вантажівок на рік
Американська компанія Hyzon Motors оголосила про будівництво на території США двох великих підприємств з виробництва паливних елементів для водневих вантажівок. Заводи стануть працювати в парі – перший буде збирати мембранні електродні вузли, а другий – об'єднувати їх з акумуляторами і випускати повноцінні агрегати, – повідомляють Elektrovesti.
Перший завод Hyzon Motors буде розташований в містечку Болінгбрук, передмісті Чикаго. На об'єкті площею 2,6 квадратних кілометрів компанія буде проектувати, розробляти і випускати мембранні електродні вузли – ключовий компонент для водневих паливних елементів. Очікується, що виробництво на цьому підприємстві почнеться в четвертому кварталі 2021 року.
Другий завод розташується в окрузі Монро, штат Пенсільванія. Він об'єднуватиме з електродними вузлами батарейні блоки і додаткове обладнання Hyzen, а потім відправляти їх партнерам для установки в автомобілях. Потужність двох підприємств дозволить випускати щорічно до 12 тис вантажівок на водневих паливних елементах.
Незважаючи на невеликий вік – офіційно Hyzon Motors була заснована в 2019 році, автовиробник має 18-річний досвід у виробництві водневого транспорту. Hyzon працювала над новими джерелами енергії в рамках сінгапурської Horizon Fuel Cell Technologies з 2003 року, а потім відокремилася в самостійну компанію.