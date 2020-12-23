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    Індія оприлюднила дорожню карту щодо розвитку водневої економіки

    нова енергія
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    <p>Індійський уряд бачить майбутнє в розвитку поновлюваних джерел енергії</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> - Індія оприлюднила дорожню карту щодо розвитку водневої економіки

    Індійський уряд бачить майбутнє в розвитку поновлюваних джерел енергії

     

     

    Фото: novosti-n.org

    До 2030 року частка водню в національному енергобалансі країни складе 4%

    Дорожня карта зеленого водню (Green Hydrogen Roadmap), яка підготовлена за підтримкою Інституту енергетики і ресурсів Індії і більше 20 світових енергетичних компаній, пропонує набір рекомендацій, які допоможуть створити в країні водневу економіку, - повідомляє H2 View.

    Головний пункт доповіді - чотири відсотки зеленого водню в структурі енергетики Індії до 2030 року, за рахунок розвитку відновлюваних джерел енергії та виробництва з їх допомогою екологічно чистого палива. 

    На початку 2021 року має бути створена робоча група за воднем IndiaH2, мета якої - розробка на основі дорожньої карти Національної водневої стратегії.

    До 2025 року має бути створено інвестиційний фонд зеленого водню в розмірі 100 млн доларів, а також Міжвідомчий урядовий орган за воднем, для дотримання глобальних гармонізованих стандартів.

    До 2030 року IndiaH2 повинна реалізувати такі національні проекти, як створення парку з 10 тис важких вантажівок на водневих паливних елементах і відповідної заправної інфраструктури в промисловому коридорі Делі-Мумбаї. У портах, на металургійних, гірничодобувних і логістичних підприємствах будуть створені водневі промислові кластери.

    Теги: Індія альтернативна енергетика водень
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