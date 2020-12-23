Індія оприлюднила дорожню карту щодо розвитку водневої економіки

До 2030 року частка водню в національному енергобалансі країни складе 4%

Дорожня карта зеленого водню (Green Hydrogen Roadmap), яка підготовлена за підтримкою Інституту енергетики і ресурсів Індії і більше 20 світових енергетичних компаній, пропонує набір рекомендацій, які допоможуть створити в країні водневу економіку, - повідомляє H2 View.

Головний пункт доповіді - чотири відсотки зеленого водню в структурі енергетики Індії до 2030 року, за рахунок розвитку відновлюваних джерел енергії та виробництва з їх допомогою екологічно чистого палива.

На початку 2021 року має бути створена робоча група за воднем IndiaH2, мета якої - розробка на основі дорожньої карти Національної водневої стратегії.

До 2025 року має бути створено інвестиційний фонд зеленого водню в розмірі 100 млн доларів, а також Міжвідомчий урядовий орган за воднем, для дотримання глобальних гармонізованих стандартів.

До 2030 року IndiaH2 повинна реалізувати такі національні проекти, як створення парку з 10 тис важких вантажівок на водневих паливних елементах і відповідної заправної інфраструктури в промисловому коридорі Делі-Мумбаї. У портах, на металургійних, гірничодобувних і логістичних підприємствах будуть створені водневі промислові кластери.