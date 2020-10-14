Індія завершила випробування свого першого водневого автомобіля нова енергія



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Перший індійський автомобіль на водневих паливних елементах Фото: h2-view.com

Запас ходу експериментального автомобіля на одній заправці - 250 км

Індійська компанія KPIT Technologies і індійський Рада з наукових і промислових досліджень (CSIR) успішно випробували перший в країні прототип автомобіля на водневих паливних елементах, - повідомляє H2-View.

Запас ходу автомобіля на одній водневої заправці - до 250 км. KPIT внесла свій вклад в розробку програмного забезпечення керування транспортним засобом і створення електричної силової передачі. Водневі паливні елементи розроблені в Національній хімічної лабораторії CSIR.

«У водневої технології велике майбутнє. Очікується, що вона стане більш рентабельною з комерційної точки зору, в тому числі - завдяки місцевим розробкам. Це важлива технологія, яка допоможе Індії зменшити забруднення навколишнього середовища і скоротити імпорт викопного палива», - сказав голова ради директорів KPIT Technologies Рави Пандіт.

«Випробування першого водневого автомобіля символізують для Індії настання нової епохи. Епохи масового використання водню, отриманого завдяки відновлювальним джерелам енергії, як паливо для транспорту», - сказав у свою чергу директор CSIR NCL, професор Ашвіни Кумар Нанг.