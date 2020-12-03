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    Італія інвестує в водневу економіку 10 млрд євро

    нова енергія
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    <p>Основні положення водневої стратегії Італії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Італія інвестує в водневу економіку 10 млрд євро

    Основні положення водневої стратегії Італії

     

    Фото: elektrovesti.net

    Італія хоче стати головним конкурентом Німеччини на європейському водневому ринку

    Міністерство економічного розвитку Італії опублікувало для громадських консультацій попередні принципи Національної водневої стратегії на період до 2030 року, - повідомляють Elektrovesti

    Згідно з опублікованим документом, Італія повинна інвестувати від 5 до 8 млрд євро у виробництво водню, від 2 до 3 млрд євро - в газорозподільну інфраструктуру і розвиток водневого транспорту, а також 1 млрд євро - в дослідження і розробки. 

    «Італія є головним кандидатом на роль середземноморського центру з виробництва, транспортування та зберігання зеленого водню», - сказав міністр економічного розвитку Стефано Патуанеллі. 

    У стратегії передбачено, що потужність електролізерів, встановлених в Італії, повинна досягти до 2030 року 5 ГВт. Це досить амбітна мета: стільки ж передбачено в прийнятої раніше водневої стратегії Німеччини (а італійська економіка багато менше). 

    Треба відзначить, що загальна Європейська воднева стратегія передбачає до 2030 року установку електролізерів загальною потужністю 40 ГВт.

    Теги: економіка Італія водень
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