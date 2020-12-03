Італія інвестує в водневу економіку 10 млрд євро

Італія хоче стати головним конкурентом Німеччини на європейському водневому ринку

Міністерство економічного розвитку Італії опублікувало для громадських консультацій попередні принципи Національної водневої стратегії на період до 2030 року, - повідомляють Elektrovesti.

Згідно з опублікованим документом, Італія повинна інвестувати від 5 до 8 млрд євро у виробництво водню, від 2 до 3 млрд євро - в газорозподільну інфраструктуру і розвиток водневого транспорту, а також 1 млрд євро - в дослідження і розробки.

«Італія є головним кандидатом на роль середземноморського центру з виробництва, транспортування та зберігання зеленого водню», - сказав міністр економічного розвитку Стефано Патуанеллі.

У стратегії передбачено, що потужність електролізерів, встановлених в Італії, повинна досягти до 2030 року 5 ГВт. Це досить амбітна мета: стільки ж передбачено в прийнятої раніше водневої стратегії Німеччини (а італійська економіка багато менше).

Треба відзначить, що загальна Європейська воднева стратегія передбачає до 2030 року установку електролізерів загальною потужністю 40 ГВт.