Європейський центр морської енергетики почне заправляти воднем літаки

Мобільна воднева заправка буде незамінна в умовах аеропорту

Європейський центр морської енергетики (EMEC, Великобританія) представив нове рішення для заправки літаків з водневими паливними елементами, які зараз випробовує компанія ZeroAvia в рамках своєї програми HyFlyer, - повідомляє H2 View.

Йдеться про мобільну водневу заправку, що складається з власне автозаправника (в якому знаходиться модульний електролізер і ємності для зберігання стисненого водню), і встановленого на причепі вантажівки повітряного компресора.

Новий автозаправник буде використовуватися на базі досліджень і розробок компанії ZeroAvia, що знаходиться в аеропорту Кренфілда. Нещодавно там був виконаний перший в світі політ комерційного водневого літака Piper M.

«Ми раді підтримувати програму випробувальних польотів ZeroAvia, яка розраховує до 2023 року надати пасажирам воднево-електричну авіацію з нульовим викидом вуглецю», - сказав керуючий директор EMEC Ніл Кермоуд.