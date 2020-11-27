  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Європейський центр морської енергетики почне заправляти воднем літаки

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Мобільна воднева заправна станція HyFlyer</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Європейський центр морської енергетики почне заправляти воднем літаки

    Мобільна воднева заправна станція HyFlyer

     

    Фото: h2-view.com

    Мобільна воднева заправка буде незамінна в умовах аеропорту

    Європейський центр морської енергетики (EMEC, Великобританія) представив нове рішення для заправки літаків з водневими паливними елементами, які зараз випробовує компанія ZeroAvia в рамках своєї програми HyFlyer, - повідомляє H2 View

    Йдеться про мобільну водневу заправку, що складається з власне автозаправника (в якому знаходиться модульний електролізер і ємності для зберігання стисненого водню), і встановленого на причепі вантажівки повітряного компресора. 

    Новий автозаправник буде використовуватися на базі досліджень і розробок компанії ZeroAvia, що знаходиться в аеропорту Кренфілда. Нещодавно там був виконаний перший в світі політ комерційного водневого літака Piper M. 

    «Ми раді підтримувати програму випробувальних польотів ZeroAvia, яка розраховує до 2023 року надати пасажирам воднево-електричну авіацію з нульовим викидом вуглецю», - сказав керуючий директор EMEC Ніл Кермоуд.

    Теги: політ Великобритания водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies