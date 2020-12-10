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    Kawasaki стала членом Японської водневої асоціації

    нова енергія
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    <p>Водневий пором судноплавної компанії &laquo;K&raquo; Line</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Kawasaki стала членом Японської водневої асоціації

    Водневий пором судноплавної компанії «K» Line

     

    Фото: h2-view.com

    Компанія прагне стати провідним гравцем в області транспортування зеленого водню

    Японська суднобудівна компанія «K» Line (Kawasaki Kisen Kaisha), яка вже випускає судна на водневих паливних елементах, приєдналася до Японської водневої асоціації, щоб ще більш плідно брати участь в декарбонізації економіки, - повідомляє H2 View.

    «Згідно з нашою програмою Environmental Vision 2050 - Blue Seas for the Future, ми не тільки скорочуємо викиди парникових газів, а й старанно працюємо над досягненням головної мети - стати провідним гравцем в постачання і транспортування нової енергії», - йдеться в заяві «K» Line.

    Членами Японської водневої асоціації вже є компанії ENEOS, Iwatani, Kobe Steel, Sumitomo Mitsui Financial Group, Kansai Electric Power Company, Toshiba і Toyota Motor.
    Теги: Японія транспорт водень
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