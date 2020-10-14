Компанія ArcelorMittal переходить на водневі технології

Компанія ArcelorMittal переходить на водневі технологіїнова енергія
Головний офіс ArcelorMittal Europe
При виробництві стали використовуватиметься зелений водень
До кінця 2020 року ArcelorMittal Europe запропонує своїм клієнтам першу екологічно чисту сталеву продукцію, створену з мінімальним викидом вуглекислого газу - компанія починає інтегрувати водневі технології в свій процес виробництва сталі, - повідомляє H2-View.
«Водень грає важливу роль в нашій новій стратегії. Ми поставили перед собою амбітну мету - скоротити викиди вуглекислого газу на 30% до 2030 року, і перейти до повної вуглецевої нейтральності до 2050 року», - заявив президент і головний виконавчий директор ArcelorMittal Europe Адітья Міттал.
Щоб запропонувати свої екологічно чисті сталеві рішення, ArcelorMittal розробляє серію промислових водневих проектів для використання в доменному виробництві сталі. Крім того, компанія самостійно розробляє електролізери для виробництва зеленого водню.
Паралельно ArcelorMittal продовжує впроваджувати на своїх підприємствах технологію Smart Carbon, що включає уловлювання та зберігання вуглецю в процесі виробництва сталі.