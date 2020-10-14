Компанія ArcelorMittal переходить на водневі технології нова енергія



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Головний офіс ArcelorMittal Europe Фото: h2-view.com

При виробництві стали використовуватиметься зелений водень

До кінця 2020 року ArcelorMittal Europe запропонує своїм клієнтам першу екологічно чисту сталеву продукцію, створену з мінімальним викидом вуглекислого газу - компанія починає інтегрувати водневі технології в свій процес виробництва сталі, - повідомляє H2-View.

«Водень грає важливу роль в нашій новій стратегії. Ми поставили перед собою амбітну мету - скоротити викиди вуглекислого газу на 30% до 2030 року, і перейти до повної вуглецевої нейтральності до 2050 року», - заявив президент і головний виконавчий директор ArcelorMittal Europe Адітья Міттал.

Щоб запропонувати свої екологічно чисті сталеві рішення, ArcelorMittal розробляє серію промислових водневих проектів для використання в доменному виробництві сталі. Крім того, компанія самостійно розробляє електролізери для виробництва зеленого водню.

Паралельно ArcelorMittal продовжує впроваджувати на своїх підприємствах технологію Smart Carbon, що включає уловлювання та зберігання вуглецю в процесі виробництва сталі.