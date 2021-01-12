Компанія Renault посилила позиції на ринку водневих автомобілів

Renault Group створила спільне підприємство з розробником водневих паливних елементів

Сьогодні, 12 січня, французька корпорація Renault Group і американський розробник водневих двигунів Plug Power оголосили про створення у Франції спільного підприємства для обслуговування вантажівок, легких комерційних автомобілів і таксі на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Спільне підприємство буде створено в першій половині 2021 року. Нова компанія, в якій засновники мають рівні частки, має намір створити інноваційний центр для розробки нових технологій і виробництва водневих паливних елементів, які будуть використовуватися на автомобілях Renault.

Надалі компанія планує зайнятися продажем автомобілів на водневих паливних елементах, їх обслуговуванням, а також розвитком мережі водневих заправних станцій.

«Цей спільний проект повністю відповідає нашій стратегії за пропозицією готових водневих рішень для автомобілів. З Plug Power ми побудуємо унікальний наскрізний ланцюжок створення паливних елементів і запропонуємо клієнтам автомобілі, заправні станції і доставку зеленого водню», - сказав генеральний директор Renault Group Лука де Мео.