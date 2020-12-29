Корея створює вуглецево-нейтральне судноплавство і суднобудування

Через десять років кількість зарядних станцій для гібридних суден має зрости в 12 разів

Програма дозволить створити 40 тис нових робочих місць

Уряд Південної Кореї опублікувало план розвитку зеленого суднобудування і судноплавства на період до 2030 року Greenship-K («Зелене судно - Корея»). Програма націлена на створення морського і річкового транспорту, який буде викидати на 70% менше парникових газів, ніж нинішні судна, що працюють на нафтопродуктах, - повідомляють Elektrovesti.

Головні інноваційні технології, що знаходяться зараз на стадії розробки - водневі та аміачні паливні елементи. На їх створення уряд Південної Кореї в 2022-2031 роках планує виділити 860 млн доларів.

На проміжному етапі судна будуть модернізуватися, переходячи на скраплений природний газ, електрику і гібридні силові установки. Переобладнання до 2030 року 528 судів забезпечить обсяги виробництва в 10 млрд доларів і дозволить створити 40 тис прямих і непрямих робочих місць.

У програмі Greenship-K заплановано швидкий розвиток берегової зарядної інфраструктури. Так, до 2030 року кількість станцій для зарядки електричних і гібридних малих прибережних суден має зрости з 21 до 248 об'єктів.