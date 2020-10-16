Міненерго починає підготовку Стратегії водневої економіки України нова енергія



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Ольга Буславець почала розвивати водневий ринок України Фото: oilpoint.com.ua

Слідом буде готуватися пакет документів, необхідних для запуску водневого ринку

Міністерство енергетики розробляє дорожню карту для розвитку водневих технологій в енергетичному комплексі, а невдовзі відомство перейде до підготовки Стратегії водневої економіки України. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомив прес-центр міністерства з посиланням на слова т. в. о. міністра Ольги Буславець.

Зараз вона перебуває з робочим візитом у Німеччині та відвідала компанії-виробники обладнання водневих технологій, а також підприємства, які впроваджують такі проєкти.

Коментуючи водневі технології компанії Siemens, т. в. о. міністра зазначила, що водень може бути використаний для зберігання енергії та балансування енергосистеми.

«Ми побачили, як водневі технології можуть бути інтегровані в різні галузі економіки, житлово-комунальне господарство, транспорт та енергетику. Особливо цікаві рішення з використання водню були запропоновані для балансування енергетичної системи та зберігання енергії, які надзвичайно актуальні для України у зв’язку з нестачею високоманеврової генераційної потужності», - сказала Ольга Буславець.