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    На вузькоколійних маршрутах Португалії пустять водневі поїзда

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    <p>Вузькоколійна залізниця у Португалії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - На вузькоколійних маршрутах Португалії пустять водневі поїзда

    Вузькоколійна залізниця у Португалії

     

    Фото: elektrovesti.net

    Випробування водневого поїзда для вузькоколійки почнуться в 2023 році

    У Португалії запущена ініціатива H2Rail, що передбачає широке використання водневих поїздів на регіональних залізничних лініях - вузькоколійках. Вартість проекту - 275 млн євро, - повідомляють Elektrovesti.

    Нова ініціатива може виявитися порятунком для португальської вузькоколійки, з усіх маршрутів якої зараз відкрита тільки одна ділянка протяжністю 37 км. На цій лінії працюють дизельні локомотиви, виготовлені ще 30 років тому.

    У H2Rail беруть участь Португальська залізниця, Університет Порту, Португальська асоціація з просування водню, а також компанії CaetanoBus і NomadTech. Проект складається з шести етапів, що включають техніко-економічне обґрунтування, будівництво прототипу інноваційного транспортного засобу і створення водневих заправних станцій.

    Випробування нового водневого поїзда для вузькоколійних маршрутів можуть початися вже в 2023 році. Якщо вони пройдуть успішно, пізніше буде замінений рухомий склад і на неелектрифікованих лініях стандартної колії.

    «У Португалії є багато неелектрифікованих ліній, на яких працюють дизельні потяги. Наша мета - замінити їх тяговими агрегатами на водневих паливних елементах, це буде коштувати дешевше, ніж електрифікація лінії», - сказав директор факультету електротехніки та обчислювальної техніки Університету Порту Адріано Карвалью.

    Теги: Португалія залізниця університет водень
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