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    Нідерланди змінюють дизельні автобуси на водневі

    нова енергія
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    <p>Міський автобус Solaris Urbino 12</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Нідерланди змінюють дизельні автобуси на водневі

    Міський автобус Solaris Urbino 12

     

    Фото: avtek.ua

    Водневі автобуси будуть введені в експлуатацію до кінця 2021 року

    Голландський підрозділ європейської транспортної компанії Arriva замовив собі десять нових автобусів на водневих паливних елементах Urbino 12 виробництва польської компанії Solaris Bus & Coach. Екологічно чистий транспорт покликаний замінити дизельний автопарк провінції Гелдерланд, - повідомляє H2 View.

    Це рішення компанії Arriva було оголошено після того, як виконавча влада провінції Гелдерланд підтвердила участь регіону в загальноєвропейській програмі JIVE2, яка спрямована на просування безвуглецевого громадського транспорту.

    Дванадцятиметрові автобуси з низькою підлогою Solaris Urbino 12 можуть перевозити до 85 пасажирів і мають 37 сидячих місць. В автобусі є сучасна система інформування, кондиціонер і камери відеоспостереження. У салоні є USB-порти, через які пасажири можуть заряджати свої мобільні пристрої.

    Водень, необхідний для роботи паливних елементів Urbino 12, зберігається в газоподібному стані в встановлених на даху резервуарах загальним обсягом 1,6 тис літрів. Передбачається, що нові автобуси будуть введені в експлуатацію з грудня 2021 року.

    Теги: Нідерланди автопарк транспорт водень
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