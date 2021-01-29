Нідерланди змінюють дизельні автобуси на водневі

Водневі автобуси будуть введені в експлуатацію до кінця 2021 року

Голландський підрозділ європейської транспортної компанії Arriva замовив собі десять нових автобусів на водневих паливних елементах Urbino 12 виробництва польської компанії Solaris Bus & Coach. Екологічно чистий транспорт покликаний замінити дизельний автопарк провінції Гелдерланд, - повідомляє H2 View.

Це рішення компанії Arriva було оголошено після того, як виконавча влада провінції Гелдерланд підтвердила участь регіону в загальноєвропейській програмі JIVE2, яка спрямована на просування безвуглецевого громадського транспорту.

Дванадцятиметрові автобуси з низькою підлогою Solaris Urbino 12 можуть перевозити до 85 пасажирів і мають 37 сидячих місць. В автобусі є сучасна система інформування, кондиціонер і камери відеоспостереження. У салоні є USB-порти, через які пасажири можуть заряджати свої мобільні пристрої.

Водень, необхідний для роботи паливних елементів Urbino 12, зберігається в газоподібному стані в встановлених на даху резервуарах загальним обсягом 1,6 тис літрів. Передбачається, що нові автобуси будуть введені в експлуатацію з грудня 2021 року.