Німеччина і Саудівська Аравія підписали водневу угоду

Німеччина поділиться з Саудівською Аравією технологіями в обмін на зелений водень

Міністерство енергетики Королівства Саудівська Аравія (MOE) і Федеральне міністерство економіки і енергетики Федеративної Республіки Німеччини (BMWi) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо водневої співпраці, – повідомляють Elektrovesti.

Сторони домовилися розвивати співробітництво в галузі виробництва, обробки, застосування і транспортування зеленого водню. Угода передбачає сприяння взаємному обміну знаннями та передачі Німеччиною технологічних ноу-хау водневим компаніям Саудівської Аравії.

BMWi і MOE розглянуть можливість побудови інноваційних кластерів за участю провідних дослідницьких інститутів і промислових компаній двох країн, а також створять двосторонній інноваційний фонд для просування екологічно чистого водню.

BMWi заявила про свою зацікавленість у відкритті Німеччини для імпорту з Саудівської Аравії чистого водню, а також гасу, який зроблений за допомогою відновлюваної електроенергії.

Саудівська Аравія має намір стати найбільшим в світі експортером зеленого водню, для чого починає здійснювати відповідні масштабні проекти. Треба відзначити, що енергетичну частину проекту NEOM (його вже називають «місто майбутнього») очолює колишній генеральний директор німецького енергетичного концерну RWE.