Німеччина почала виробляти водневу техніку для прибирання вулиць нова енергія



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Автомобіль для збору сміття серії FAUN Rotopress thnn.ru

Перші випробування почнуться вже в серпні

Німецька компанія FAUN починає виробництво автомобілів для збору сміття і підмітальних машин з водневими двигунами, - повідомляє H2 View. У другій половині серпня водневий спецтранспорт буде проходити випробування в реальних умовах в Бремені, замовникам він почне поставлятися восени.

Вся розробка базового авто для сміттєвозів і підмітальних машин, від прототипу до автомобіля, готового до серійного виробництва, проходила в рамках Національної інноваційної програми по водневим технологіям і паливним елементам (NIP). Фінансування, 500 тис євро, надало Федеральне міністерство транспорту і цифровий інфраструктури Німеччини.

«Водень - це нова нафта, і ми твердо впевнені, що в майбутні п'ять років зробимо більше автомобілів на водні, ніж на дизельному паливі», заявив генеральний директор FAUN Патрік Херманспанн.

Компанія FAUN була заснована в 1919 році, першою продукцією фірми стала техніка для комунального господарства - вантажівки, сміттєвози, підмітальні машини. Цікаво, що спочатку у всього транспорту, який виробляла фірма, був гібридний привід - автомобілі використовували як бензин, так і електрику.

Ще одне ноу-хау - в сміттєвозах компанії почали застосовуватися спеціальні обертові барабани, в яких тверді побутові відходи ущільнювалися для більшої місткості. Надалі FAUN почала виробляти пожежні автомобілі, важкі вантажівки, самоскиди, тягачі, в тому числі - і для військових потреб.