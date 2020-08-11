  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Німеччина почала виробляти водневу техніку для прибирання вулиць

    нова енергія
    • Розсилка
    Автомобіль для збору сміття серії FAUN Rotopress - Німеччина почала виробляти водневу техніку для прибирання вулиць
    Автомобіль для збору сміття серії FAUN Rotopress
    thnn.ru

    Перші випробування почнуться вже в серпні

    Німецька компанія FAUN починає виробництво автомобілів для збору сміття і підмітальних машин з водневими двигунами, - повідомляє H2 View. У другій половині серпня водневий спецтранспорт буде проходити випробування в реальних умовах в Бремені, замовникам він почне поставлятися восени. 

    Вся розробка базового авто для сміттєвозів і підмітальних машин, від прототипу до автомобіля, готового до серійного виробництва, проходила в рамках Національної інноваційної програми по водневим технологіям і паливним елементам (NIP). Фінансування, 500 тис євро, надало Федеральне міністерство транспорту і цифровий інфраструктури Німеччини. 

    «Водень - це нова нафта, і ми твердо впевнені, що в майбутні п'ять років зробимо більше автомобілів на водні, ніж на дизельному паливі», заявив генеральний директор FAUN Патрік Херманспанн. 

    Компанія FAUN була заснована в 1919 році, першою продукцією фірми стала техніка для комунального господарства - вантажівки, сміттєвози, підмітальні машини. Цікаво, що спочатку у всього транспорту, який виробляла фірма, був гібридний привід - автомобілі використовували як бензин, так і електрику. 

    Ще одне ноу-хау - в сміттєвозах компанії почали застосовуватися спеціальні обертові барабани, в яких тверді побутові відходи ущільнювалися для більшої місткості. Надалі FAUN почала виробляти пожежні автомобілі, важкі вантажівки, самоскиди, тягачі, в тому числі - і для військових потреб.

    сміття машини водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ