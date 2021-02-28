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    Норвегія побудує дев'ять заводів по виробництву зеленого водню

    нова енергія
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    Концепт морського заводу з виробництва екологічно чистого водню &nbsp; - Норвегія побудує дев'ять заводів по виробництву зеленого водню

    Концепт морського заводу з виробництва екологічно чистого водню

     

    Фото: elektrovesti.net

    Загальна потужність водневих підприємств складе 1,3 ГВт

    Компанія Aker Clean Hydrogen (дочірнє підприємство норвезької інвестиційної компанії Aker Horizons), яка створена спеціально для індустріалізації водню і скорочення викидів вуглекислого газу по всьому світу, оголосила про будівництво дев'яти заводів з виробництва зеленого водню, – повідомляють Elektrovesti.

    Шість з дев'яти оголошених проектів будуть реалізовані в Норвегії, два – в Чилі і один в Уругваї. Передбачається, що загальна потужність підприємств складе 1,3 ГВт.

    У Норвегії Aker Clean Hydrogen співпрацюватиме з компаніями Yara і Statkraft, головним чином – за проектами, які пов'язані з виробництвом зеленого аміаку. Перше водневе підприємство потужністю 450 МВт буде побудовано для аміачного заводу в місті Херьой. Проект потенційно може усунути близько 800 тис тонн щорічних викидів вуглекислого газу і стати найбільшою кліматичною ініціативою в історії норвезької промисловості.

    Крім того, в Норвегії будуть реалізовані проекти для декарбонізації арктичного судноплавства, забезпечення беземісійній поромних перевезень, а також виробництва екологічно чистої електроенергії на місці вугільної електростанції в населеному пункті Лонгйір на Шпіцбергені.

    У Чилі проект з виробництва екологічно чистого водню і аміаку буде реалізований у співпраці з компанією Mainstream Renewable Power, яка виступить постачальником сонячної і вітрової електроенергії. Aker Clean Hydrogen також буде розвивати в Антарктиді беземісійне судноплавство.

    Теги: будівництво електроенергія Норвегія Чилі водень
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