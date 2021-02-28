Норвегія побудує дев'ять заводів по виробництву зеленого водню

Загальна потужність водневих підприємств складе 1,3 ГВт

Компанія Aker Clean Hydrogen (дочірнє підприємство норвезької інвестиційної компанії Aker Horizons), яка створена спеціально для індустріалізації водню і скорочення викидів вуглекислого газу по всьому світу, оголосила про будівництво дев'яти заводів з виробництва зеленого водню, – повідомляють Elektrovesti.

Шість з дев'яти оголошених проектів будуть реалізовані в Норвегії, два – в Чилі і один в Уругваї. Передбачається, що загальна потужність підприємств складе 1,3 ГВт.

У Норвегії Aker Clean Hydrogen співпрацюватиме з компаніями Yara і Statkraft, головним чином – за проектами, які пов'язані з виробництвом зеленого аміаку. Перше водневе підприємство потужністю 450 МВт буде побудовано для аміачного заводу в місті Херьой. Проект потенційно може усунути близько 800 тис тонн щорічних викидів вуглекислого газу і стати найбільшою кліматичною ініціативою в історії норвезької промисловості.

Крім того, в Норвегії будуть реалізовані проекти для декарбонізації арктичного судноплавства, забезпечення беземісійній поромних перевезень, а також виробництва екологічно чистої електроенергії на місці вугільної електростанції в населеному пункті Лонгйір на Шпіцбергені.

У Чилі проект з виробництва екологічно чистого водню і аміаку буде реалізований у співпраці з компанією Mainstream Renewable Power, яка виступить постачальником сонячної і вітрової електроенергії. Aker Clean Hydrogen також буде розвивати в Антарктиді беземісійне судноплавство.