Норвегія почне виробництво водневих паливних елементів для морських суден

Введення нового водневого центру в експлуатацію намічене в 2022 році

Норвезька компанія TECO 2030 оголосила про будівництво науково-виробничого центру для забезпечення судноплавної промисловості стабільними поставками водневого палива. Нове підприємство обіцяє задовольнити більшу частину попиту європейського судноплавства на водень, – повідомляють Elektrovesti.

«Наша мета – побудувати передовий інноваційний центр в поєднанні з гігаватним заводом: його виробнича потужність складе 1,2 ГВт в рік. Цей план відповідає річному обороту в кілька сотень мільйонів євро. Це буде перше серійне виробництво паливних елементів в Норвегії, яке стане центром норвезької водневої промисловості», – заявив генеральний директор TECO 2030 Тор Енгер.

Компанія вже розробила детальний проект і план будівництва, але ще не вибрала локацію – майбутнє підприємство буде розташовано в одному з трьох графств: Вікен, Вестфолд або Телемарк. У TECO 2030 відзначили, що важливим фактором при виборі майданчика є близькість до кластерів в області технологій і судноплавства. Поруч із заводом буде розміщений центр інновацій, інженери якого займуться розробкою нових рішень для ринку водневих технологій.

У процесі створення водневих паливних систем TECO 2030 об'єднала зусилля з австрійської інжинірингової компанії AVL, яка спеціалізується на автомобільних рішеннях. Партнери вже розробили невеликий модуль для паливних елементів потужністю 400 кВт, три таких модуля будуть об'єднуватися в цільну систему потужністю 1,2 МВт.

Водень, вироблений на новому підприємстві, буде повністю екологічно чистим – TECO 2030 стане отримувати енергію від сонячних електростанцій і вітрогенераторів. Введення заводу в експлуатацію намічене на 2022 рік.