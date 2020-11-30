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    Норвезька суднобудівна компанія заснувала водневий підрозділ

    нова енергія
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    <p>Схема водневої силової установки Havyard</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Норвезька суднобудівна компанія заснувала водневий підрозділ

    Схема водневої силової установки Havyard

     

    Фото: h2-view.com

    Havyard Hydrogen спеціально створена для просування водневих силових установок

    Норвезька суднобудівна група Havyard створила дочірню компанію Havyard Hydrogen, мета якої - розробка і виробництво водневих систем для великотоннажних суден, - повідомляє H2 View

    До цього Havyard Group вже кілька років проводила науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення водневої силової установки для суден із середнім дедвейтом 175 тис тонн. 

    В результаті була створена система з водневими паливними елементами потужністю 3,2 МВт, яка дозволяє танкерам і рудовозам ходити на великі відстані з нульовими викидами. 

    «Тепер ми створили підрозділ Havyard Hydrogen, щоб пропонувати клієнтам комплексні водневі рішення для великотоннажних суден», - сказав генеральний директор Havyard Group Гуннар Ларсен.

    Теги: Норвегія корабель водень
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