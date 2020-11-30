Норвезька суднобудівна компанія заснувала водневий підрозділ

Havyard Hydrogen спеціально створена для просування водневих силових установок

Норвезька суднобудівна група Havyard створила дочірню компанію Havyard Hydrogen, мета якої - розробка і виробництво водневих систем для великотоннажних суден, - повідомляє H2 View.

До цього Havyard Group вже кілька років проводила науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення водневої силової установки для суден із середнім дедвейтом 175 тис тонн.

В результаті була створена система з водневими паливними елементами потужністю 3,2 МВт, яка дозволяє танкерам і рудовозам ходити на великі відстані з нульовими викидами.

«Тепер ми створили підрозділ Havyard Hydrogen, щоб пропонувати клієнтам комплексні водневі рішення для великотоннажних суден», - сказав генеральний директор Havyard Group Гуннар Ларсен.