Норвезька суднобудівна компанія заснувала водневий підрозділ

Норвезька суднобудівна компанія заснувала водневий підрозділнова енергія
Схема водневої силової установки Havyard
Havyard Hydrogen спеціально створена для просування водневих силових установок
Норвезька суднобудівна група Havyard створила дочірню компанію Havyard Hydrogen, мета якої - розробка і виробництво водневих систем для великотоннажних суден, - повідомляє H2 View.
До цього Havyard Group вже кілька років проводила науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення водневої силової установки для суден із середнім дедвейтом 175 тис тонн.
В результаті була створена система з водневими паливними елементами потужністю 3,2 МВт, яка дозволяє танкерам і рудовозам ходити на великі відстані з нульовими викидами.
«Тепер ми створили підрозділ Havyard Hydrogen, щоб пропонувати клієнтам комплексні водневі рішення для великотоннажних суден», - сказав генеральний директор Havyard Group Гуннар Ларсен.