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    Нова Зеландія інвестує в водневу економіку 120 млн доларів

    нова енергія
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    <p>Нова Зеландія планує виробляти всю електроенергію за допомогою поновлюваних джерел</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Нова Зеландія інвестує в водневу економіку 120 млн доларів

    Нова Зеландія планує виробляти всю електроенергію за допомогою поновлюваних джерел

     

    Фото: telegraf.com.ua

    У країні буде розгорнута загальнонаціональна мережа водневих станцій

    Як заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, в країні вже створено фонд в розмірі $70 млн доларів для допомоги великим промисловим користувачам в декарбонізації. $20 млн буде витрачено на створення Платформи для дослідження поновлюваних джерел енергії, $27 млн - вкладено в створення Are Ake, Центру розвитку нової енергії, який займеться розгортанням загальнонаціональної мережі водневих заправок, - повідомляє H2 View.

     «Інвестиції в нові джерела енергії корисні для нашої економіки, тому що ми зменшимо залежність від імпорту енергії з-за кордону. Ми підтримуємо створення нових робочих місць в нових галузях, таких як виробництво екологічно чистого водню, і запобігаємо подальшому забрудненню навколишнього середовища», - сказала прем'єр-міністр. 

    Лейбористська партія Нової Зеландії, главою якої є Джасінда Ардерн, поставила перед собою амбітне завдання - до 2030 року виробляти з відновлюваних джерел 100% електроенергії в країні.

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