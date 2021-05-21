Нью-Йорк виділяє додатково $30 млн на програму стимулювання водневих автомобілів

Загальна вартість програми Управління досліджень і розвитку енергетики штату Нью-Йорк Drive Clean Rebate тепер становить $85 тис

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про виділення додаткових $30 млн на програму Drive Clean Rebate, яка повинна стимулювати споживачів орендувати або купувати повністю електричний автомобіль або автомобіль на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

В даний час в рамках програми Управління досліджень і розвитку енергетики штату Нью-Йорк Drive Clean Rebate вже виділено фінансування понад $54 млн. Ці кошти підуть на забезпечення 37 тис знижок на електроенергію, які будуть надаватися власникам або орендарям екологічно чистих автомобілів.

«На дорогах нашого штату в рамках комплексної стратегії по електрифікації транспортного сектора і побудови екологічно чистого майбутнього з'являється все більше електромобілів. Скорочення викидів від транспортних засобів продовжить покращувати якість життя в Нью-Йорку за рахунок поліпшення якості повітря», – сказав губернатор штату Ендрю Куомо.

«Перехід транспортного сектора Нью-Йорка від викопного палива (в даний час – найбільшого в штаті джерела викидів парникових газів, які впливають на клімат) на більш чисті і екологічні електромобілі є величезною можливість допомогти в досягненні нових цілей. Програма Drive Clean Rebate допоможе прискорити перехід Нью-Йорка до екологічно чистого транспортного майбутнього, зробивши електромобілі доступнішими», – сказав у свою чергу комісар Департаменту охорони навколишнього середовища штату Нью-Йорк Безіл Сеггос.