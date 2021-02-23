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    Siemens запустить в Британії масове виробництво водневих автомобілів

    нова енергія
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    <p>Концепт водневого автомобіля Rasa від компанії Siemens</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Siemens запустить в Британії масове виробництво водневих автомобілів

    Концепт водневого автомобіля Rasa від компанії Siemens

     

    Фото: elektrovesti.net

    Перший водневий автомобіль Siemens з'явиться в 2023 році

    Німецький конгломерат Siemens, що працює в області електротехніки, електроніки, енергетичного устаткування і транспорту, у співпраці з британським стартапом Riversimple запустить масове виробництво декількох моделей автомобілів на водневих паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti.

    Підрозділ Siemens UK профінансує будівництво двох нових підприємств на території Великобританії, кожне з яких буде виробляти по 5 тис водневих автомобілів в рік.

    Спочатку Riversimple отримає необхідні ресурси для масового виробництва двомісного купе Rasa, яке запустять в 2023 році, а потім для водневого фургона, який будуть випускати з 2026 року. У довгостроковій перспективі, до 2032 року, Riversimple планує надати клієнтам в лізинг 180 тис водневих автомобілів.

    Компанія Riversimple була заснована в 2007 році і розробила свій перший водневий автомобіль більш десяти років тому. Однак компанії не вдавалося вийти на масовий ринок через обмежений виробництва – максимальний обсяг поставок обмежувався 5 тис моделями Rasa в рік. Тепер Siemens UK дозволить Riversimple збільшити швидкість виготовлення автомобілів в три рази і створити 220 нових робочих місць.

    «Siemens розділяє нашу пристрасть до водневої економіки замкнутого циклу. Вони мають великий досвід в сфері технологічного програмного забезпечення і моделювання заводів, а також фінансування технологічного сектора», – заявив керуючий директор Riversimple Хьюго Спауерс.

    Одночасно з анонсом угоди з Siemens, Riversimple також оголосила нову мету – залучити $200 млн протягом трьох років. Ці кошти підуть на фінансування інноваційних розробок компанії.

    Теги: будівництво ринок фінансування автомобіль водень
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