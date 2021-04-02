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    Китайський концерн Great Wall запускає перший водневий автомобіль

    нова енергія
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    Легендарний кросовер Haval F7 китайської компанії Great Wall Motor &nbsp; - Китайський концерн Great Wall запускає перший водневий автомобіль

    Легендарний кросовер Haval F7 китайської компанії Great Wall Motor

     

    Фото: elan-motors.ru

    До 2025 року Great Wall має намір стати однією з найбільших водневих компаній Китаю

    Найбільший в Китаї виробник позашляховиків Great Wall Motor запланував у 2021 році запустити у виробництво свій перший водневий кросовер. Компанія також розраховує випустити ще ряд моделей на водневих паливних елементах до зимових Олімпійських ігор, які повинні відбутися в Китаї наступного року, – повідомляють Elektrovesti.

    За останні п'ять років автогігант Great Wall Motor інвестував 2 млрд юанів ($305 млн) в розробку водневих технологій, які можуть використовуватися в автомобільних транспортних засобах, а також в морських і залізничних перевезеннях. Як сказав засновник компанії Вей Цзяньцзюнь, вони інвестують в водень протягом трьох років ще 3 млрд юанів, плануючи стати к 2025 року однією з найбільших водневих компаній КНР.

    У листопаді 2020 року китайська влада опублікували 15-річний план по великомасштабному впровадженню транспортних засобів на нових джерелах енергії. Було заявлено, що Китай зосередиться на побудові ланцюжків поставок паливних елементів і розробці вантажівок і автобусів, що працюють на водні.

    Голова КНР Сі Цзіньпін встановив 2030 рік, як крайній термін для активного використання двигунів внутрішнього згоряння: через десять років на дорогах Китаю має бути не менше 1 млн водневих автомобілів.

    Теги: Китай автомобіль влада водень Great Wall
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