Порт в Британії буде перетворений в центр екологічно чистого водню

Порт Шорхем в Західному Суссексі перетвориться в водневий хаб

Новий водневий центр повинен почати роботу в 2024 році

Порт Шорхем в Західному Суссексі, Великобританія, планують перетворити в центр екологічно чистого водню. Він повинен бути введений в експлуатацію до 2024 року, - повідомляє H2 View.

Плани зі створення інноваційного електролізного заводу потужністю 20 МВт оголосили Shoreham Port і британська компанія H2evolution. Зелений водень буде проводитися за допомогою поновлюваних джерел енергії, які знаходяться в порту і найближчих околицях міста Шорхем-Бай-Сі регіону Західний Суссекс.

Водневий хаб буде виробляти екологічно чистий водень для постачання суден, навантажувачів порту, а також місцевих і регіональних операторів водневих автобусів, вантажних і легкових автомобілів.

«Завдяки створенню нового водневого підприємства, який буде постачати екологічно чистий водень, порт Шорхем допоможе вирішенню проблем регіону з нульовим рівнем викидів», - сказав генеральний директор Shoreham Port Том Вілліс.

«Ми раді вступити в стратегічне партнерство з Shoreham Port, оскільки це відмінне місце для створення заводу з виробництва зеленого водню», - сказав у свою чергу голова H2evolution Стівен Девід.