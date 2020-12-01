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    Royal Mail тестує поштовий фургон з водневим двигуном

    нова енергія
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    <p>Водневий фургон Британської поштової служби</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Royal Mail тестує поштовий фургон з водневим двигуном

    Водневий фургон Британської поштової служби

     

    Фото: h2-view.com

    Випробування триватимуть до кінця 2021 року

    Британська поштова служба Royal Mail ввела в свій автопарк автомобіль з водневим двигуном, він курсуватиме в Абердіне (велике портове місто в Шотландії), - повідомляє H2 View

    Автомобіль поштовій службі надала міська рада Абердіна. Це зроблено в рамках програми Civitas Project, яка спрямована на поліпшення якості повітря в місті і вивчення екологічних транспортних рішень. 

    Випробування фургона, який на одній водневої заправці здатний подолати до 200 км, триватимуть протягом 12 місяців. 

    «Абердін вже є світовим лідером в області передових транспортних технологій. Ми в міській раді продемонстрували свою прихильність інноваціям, придбавши перші в світі двоповерхові автобуси з водневим двигуном», - сказав представник міської ради Абердіна по водневим технологіям Філіп Белл, коментуючи передачу Royal Mail водневого фургона.

    Теги: автопарк Великобритания пошта водень
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