Royal Mail тестує поштовий фургон з водневим двигуном

Випробування триватимуть до кінця 2021 року

Британська поштова служба Royal Mail ввела в свій автопарк автомобіль з водневим двигуном, він курсуватиме в Абердіне (велике портове місто в Шотландії), - повідомляє H2 View.

Автомобіль поштовій службі надала міська рада Абердіна. Це зроблено в рамках програми Civitas Project, яка спрямована на поліпшення якості повітря в місті і вивчення екологічних транспортних рішень.

Випробування фургона, який на одній водневої заправці здатний подолати до 200 км, триватимуть протягом 12 місяців.

«Абердін вже є світовим лідером в області передових транспортних технологій. Ми в міській раді продемонстрували свою прихильність інноваціям, придбавши перші в світі двоповерхові автобуси з водневим двигуном», - сказав представник міської ради Абердіна по водневим технологіям Філіп Белл, коментуючи передачу Royal Mail водневого фургона.