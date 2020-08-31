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    Розпочав роботу перший в світі водневий сталеливарний завод

    нова енергія
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    <p>Сталеливарне підприємство проекту HYBRIT</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Розпочав роботу перший в світі водневий сталеливарний завод

    Сталеливарне підприємство проекту HYBRIT

     

    Фото: h2-view.com

    Новий завод повністю відмовився від коксівного вугілля

    Сьогодні, 31 серпня, в шведському місті Лулео в рамках проекту HYBRIT почнеться тестове виробництво на першому в світі сталеливарному заводі, який використовує водень, а не викопне паливо. На відкритті буде присутній прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, - повідомляє H2 View

    Ідея проекту HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, «Воднева проривна технологія виробництва чавуну») - скорочення викидів вуглекислого газу в сталеливарній промисловості до нуля, за рахунок заміни традиційного коксівного вугілля на водень в процесі виробництва сталі. 

    У Швеції є всі умови для здійснення цього проекту: доступ до електрики з відновлюваних джерел, видобуток високоякісної залізної руди та передова спеціалізована сталеливарна промисловість. 

    HYBRIT був створений в 2016 році шведськими компаніями SSAB, LKAB і Vattenfall. Будівництво пілотного заводу з виробництва сталі, при виплавці якої не використовуються викопні джерела енергії, почалося в червні 2018 року. 

    У разі успіху інноваційний сталеливарний проект може скоротити викиди вуглекислого газу в Швеції на 10%. Зараз розглядається можливість розширення HYBRIT, з метою охоплення Фінляндії.

    будівництво промисловість завод водень
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