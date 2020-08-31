Розпочав роботу перший в світі водневий сталеливарний завод нова енергія



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Сталеливарне підприємство проекту HYBRIT Фото: h2-view.com

Новий завод повністю відмовився від коксівного вугілля

Сьогодні, 31 серпня, в шведському місті Лулео в рамках проекту HYBRIT почнеться тестове виробництво на першому в світі сталеливарному заводі, який використовує водень, а не викопне паливо. На відкритті буде присутній прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен, - повідомляє H2 View.

Ідея проекту HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, «Воднева проривна технологія виробництва чавуну») - скорочення викидів вуглекислого газу в сталеливарній промисловості до нуля, за рахунок заміни традиційного коксівного вугілля на водень в процесі виробництва сталі.

У Швеції є всі умови для здійснення цього проекту: доступ до електрики з відновлюваних джерел, видобуток високоякісної залізної руди та передова спеціалізована сталеливарна промисловість.

HYBRIT був створений в 2016 році шведськими компаніями SSAB, LKAB і Vattenfall. Будівництво пілотного заводу з виробництва сталі, при виплавці якої не використовуються викопні джерела енергії, почалося в червні 2018 року.

У разі успіху інноваційний сталеливарний проект може скоротити викиди вуглекислого газу в Швеції на 10%. Зараз розглядається можливість розширення HYBRIT, з метою охоплення Фінляндії.