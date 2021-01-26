Шотландські винокурні отримають 10 млн фунтів при переході на водень

Найближчим часом додаткове фінансування отримають два виробника віскі

Шотландські компанії Locogen (спеціалізується на відновлюваної енергії) і Logan Energy (водневі технології) оголосили про виділення гранту 10 млн фунтів стерлінгів для винокурень, які перейдуть при виробництві віскі і інший лікеро-горілчаної продукції на екологічно чисте паливо, - повідомляє H2 View.

В даний час в Шотландії одинадцять винокурень, і зараз вже два підприємства вирішили відмовитися від традиційних процесів дистиляції, заснованих на спалюванні мазуту або природного газу, на користь екологічно чистої альтернативи, заснованої на зеленому водні. Це виробники віскі Benbecula Distillery і Arbikie Highland Estate.

«Ці проекти поєднують в собі кращі традиційні навички та методи з інноваційними технологіями, щоб зробити національний напій країни ще більш смачним і якісним. Схоже, що у старого доброго шотландського напою велике майбутнє в новій безвуглецевої економіці», - сказав генеральний директор Locogen Енді Лайл.

«Успіх цих проектів у співпраці з Locogen може зіграти провідну роль у впровадженні водневих технологій в індустрію віскі Шотландії», - додав генеральний директор Logan Energy Білл Айрленд.

Поділяючи ентузіазм з приводу своєї участі в проекті, Ангус Макміллан, голова і головний виконавчий директор Benbecula Distillery, сказав: «Ми вважаємо, що перехід до більш екологічно чистому процесу дистиляції з низьким вмістом вуглецю є правильним. Це відображає наше прагнення до того, щоб винокурня представляла наші кращі продукти і традиції, використовуючи при цьому технології 21 століття».