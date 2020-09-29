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    Siemens побудує в Німеччині завод з виробництва водню

    нова енергія
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    <p>Компанія Siemens стає все більш екологічною</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Siemens побудує в Німеччині завод з виробництва водню

    Компанія Siemens стає все більш екологічною

     

    Фото: siemens.com

    Нове підприємство передбачається побудувати рівно за рік

    Компанія Siemens оголосила про будівництво в Німеччині одного з найбільших заводів з виробництва водню. Він буде побудований в енергетичному парку Вунзідель на півночі Баварії, первісна потужність 900 тонн водню в рік, в подальшому - 2 тис тонн щорічно, - повідомляє H2 View. 

    Водень закачуватиметься в газові балони, і буде відправлятися вантажним транспортом місцевим і регіональним споживачам. В основному - у Верхній Франконії, Верхньому Пфальці, Південній Тюрінгії та Саксонії, а також в Західній Богемії (Чехія). 

    Завод працюватиме виключно на поновлюваних джерелах енергії, початок будівництва заплановано на кінець 2020 року, а введення в експлуатацію - на кінець 2021 року. 

    Siemens повідомила, що пізніше біля заводу буде побудована воднева заправна станція для вантажівок і автобусів.

    будівництво завод водень
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