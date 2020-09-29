Siemens побудує в Німеччині завод з виробництва водню нова енергія



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Компанія Siemens стає все більш екологічною Фото: siemens.com

Нове підприємство передбачається побудувати рівно за рік

Компанія Siemens оголосила про будівництво в Німеччині одного з найбільших заводів з виробництва водню. Він буде побудований в енергетичному парку Вунзідель на півночі Баварії, первісна потужність 900 тонн водню в рік, в подальшому - 2 тис тонн щорічно, - повідомляє H2 View.

Водень закачуватиметься в газові балони, і буде відправлятися вантажним транспортом місцевим і регіональним споживачам. В основному - у Верхній Франконії, Верхньому Пфальці, Південній Тюрінгії та Саксонії, а також в Західній Богемії (Чехія).

Завод працюватиме виключно на поновлюваних джерелах енергії, початок будівництва заплановано на кінець 2020 року, а введення в експлуатацію - на кінець 2021 року.

Siemens повідомила, що пізніше біля заводу буде побудована воднева заправна станція для вантажівок і автобусів.