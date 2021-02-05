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    Siemens відкрила в Китаї інноваційний водневий центр

    нова енергія
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    <p>Церемонія відкриття нового центру в Шеньчжені</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Siemens відкрила в Китаї інноваційний водневий центр

    Церемонія відкриття нового центру в Шеньчжені

     

    Фото: h2-view.com

    Інноваційний центр стане водневим хабом, що з'єднує ЄС і Китай

    Компанія Siemens Energy відкрила новий інноваційний центр, який буде зосереджений на екологічно чистому водні, в Шеньчжені - мегаполісі на південному сході Китаю в безпосередній близькості з Гонконгом, - повідомляє H2 View.

    Використовуючи переваги місцевої промислової бази і кадрового резерву в районі Великого затоки Гуандун-Гонконг-Макао, інноваційний центр зосередиться на дослідженнях і розробках основних технологій і розвитку інноваційного бізнесу в області екологічно чистої енергії.

    «Управління енергетичним переходом може бути успішним лише в тому випадку, якщо ми сформуємо глобальні партнерства, модернізуємо традиційні технології, зробивши їх ефективним тимчасовим рішенням, і розробимо ще більш інноваційні зелені технології», - сказав генеральний директор Siemens Energy Крістіан Брух.

    За його словами, новий інноваційний центр в Шеньчжені - ще один крок для зеленого партнерства між ЄС і Китаєм. «Він наблизить нас до самого динамічному енергетичного ринку і разом з китайськими партнерами створить технології та інновації, які будуть мати важливе промислове і соціальне значення», - підкреслив Крістіан Брух.

    Теги: ЄС Китай технології водень
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