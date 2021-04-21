США інвестують $100 млн в водневі вантажні перевезення

Урядова програма фінансування розрахована на чотири роки

Американський проект SuperTruck-3, спрямований на підтримку досліджень і розробок автомобільних технологій з нульовим рівнем викидів вуглекислого газу – таких як водневі паливні елементи для важких вантажівок, отримає фінансування в розмірі $ 100 млн, – повідомляє H2 View.

Ініціатива SuperTruck була створена Головним управлінням з енергоефективності та поновлюваних джерел енергії (EERE) Міністерства енергетики США в 2009 році з метою підвищення ефективності важких вантажних перевезень на 50%.

SuperTruck-3 фокусується на ряді підходів до створення повністю водневих, електричних і гібридних систем з використанням поновлюваного біопалива, зеленого водню і технологій паливних елементів.

Як сказано в офіційній заяві Міністерства енергетики США, фінансування проекту SuperTruck-3 буде здійснюватися протягом чотирьох років через управління транспортних технологій і управління технологій водню і паливних елементів EERE.

Передбачається, що дане фінансування сприятиме прориву в області електрифікованих середніх і важких вантажівок і концепцій вантажних систем, які дозволять досягти ще більш високої ефективності вантажоперевезень при значному зниженні викидів вуглекислого газу.

Як повідомляв «Главком», нещодавно компанія British Airways інвестувала в сучасні водневі авіаційні технології $23 млн.