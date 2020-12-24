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    США виділяє 33 млн доларів на розвиток водневих технологій

    нова енергія
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    <p>Міністерство енергетики США впевнене в процвітаючому водневому майбутньому країни</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - США виділяє 33 млн доларів на розвиток водневих технологій

    Міністерство енергетики США впевнене в процвітаючому водневому майбутньому країни

     

    Фото: habr.com

    Головний напрямок - створення водневих паливних систем для важких вантажівок

    Міністерство енергетики США оголосило про виділення 33 млн доларів для підтримки інноваційних досліджень і розробок в області виробництва зеленого водню і паливних елементів на його основі, а також розвитку водневої інфраструктури, - повідомляє H2 View.

    Крім міністерства енергетики, фінансову підтримку водневим проектам пообіцяли компанія Fuel Cell Technologies і Управління енергоефективності та поновлюваних джерел енергії США.

    Пріоритетними в плані фінансування названі наступні напрямки: створення водневих паливних елементів для важких автомобілів (у співпраці з консорціумом M2FCT) і виробництво зеленого водню шляхом високотемпературного електролізу (в координації з консорціумом H2NEW).

    Крім того, значна увага приділятиметься виробництву високотемпературних електролізерів і розробці інфраструктури для водневих станцій, що забезпечують швидку заправку паливом важкого транспорту.

    Теги: США фінансування транспорт водень
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