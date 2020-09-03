Toyota і Honda створюють мобільну водневу енергетичну установку нова енергія



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Автобус Toyota FC Bus на водневих паливних елементах Фото: toyota.ru

Корпорації розробляють пересувні системи для вироблення електроенергії

Toyota Motor Corporation і Honda R&D (науково-дослідний підрозділ компанії) об'єднали зусилля для розробки мобільної системи вироблення електроенергії на основі автобусів з водневими паливними елементами, яка складається з акумуляторів і портативних зовнішніх пристроїв виведення енергії, - повідомляє H2 View.

Система виробництва і виведення електроенергії від провідних японських автомобільних компаній під назвою «Moving е» стане використовуватися при пошкодженні енергосистеми в разі стихійних лих, таких як тайфуни, урагани і сильні зливи.

«Moving е» базуватиметься на автобусах Toyota FC Bus, вона включає портативний зовнішній пристрій виведення потужності Honda Power Exporter 9000 і два акумуляторів Honda. Транспорт для зарядних станцій на паливних елементах оснащений чотирма баками з воднем високого тиску - вдвічі більше в порівнянні зі звичайними водневими автобусами Toyota.

У разі стихійних лих автобус з системою «Moving e» зможе служити допоміжним генератором електроенергії, забезпечуючи електрикою, наприклад, будівлю школи при евакуації.