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    Toyota і Honda створюють мобільну водневу енергетичну установку

    нова енергія
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    <p>Автобус Toyota FC Bus на водневих паливних елементах</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Toyota і Honda створюють мобільну водневу енергетичну установку

    Автобус Toyota FC Bus на водневих паливних елементах

     

    Фото: toyota.ru

    Корпорації розробляють пересувні системи для вироблення електроенергії

    Toyota Motor Corporation і Honda R&D (науково-дослідний підрозділ компанії) об'єднали зусилля для розробки мобільної системи вироблення електроенергії на основі автобусів з водневими паливними елементами, яка складається з акумуляторів і портативних зовнішніх пристроїв виведення енергії, - повідомляє H2 View

    Система виробництва і виведення електроенергії від провідних японських автомобільних компаній під назвою «Moving е» стане використовуватися при пошкодженні енергосистеми в разі стихійних лих, таких як тайфуни, урагани і сильні зливи. 

    «Moving е» базуватиметься на автобусах Toyota FC Bus, вона включає портативний зовнішній пристрій виведення потужності Honda Power Exporter 9000 і два акумуляторів Honda. Транспорт для зарядних станцій на паливних елементах оснащений чотирма баками з воднем високого тиску - вдвічі більше в порівнянні зі звичайними водневими автобусами Toyota. 

    У разі стихійних лих автобус з системою «Moving e» зможе служити допоміжним генератором електроенергії, забезпечуючи електрикою, наприклад, будівлю школи при евакуації.

    транспорт водень
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