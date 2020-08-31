Toyota почала просування водневих технологій в Польщі нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники Toyota Motor Poland і Польської нафтогазової компанії на підписанні угоди Фото: h2-view.com

Японська корпорація допоможе Польщі реалізувати її водневу програму

Toyota і Польська нафтогазова компанія (PGNiG) підписали угоду, яка передбачає впровадження водню в якості чистого палива для автомобілів з паливними елементами на польському ринку, а так само будівництво кількох водневих заправних станцій, - повідомляє H2 View.

«Запуск пілотної водневої заправки стане першим кроком Польської нафтогазової компанії в реалізації нашої водневої програми. Ми будемо співпрацювати з Toyota, партнером з хорошою репутацією в автомобільній промисловості і провідним виробником автомобілів з водневими паливними елементами. Я впевнений, що це партнерство буде сприяти успішному розвитку ринку водневого палива в Польщі», - сказав в ході підписання документа голова правління PGNiG Єжи Квечіньскі.

У травні 2020 року Польська нафтогазова компанія оприлюднила свою водневу програму, що передбачає виробництво екологічно чистого водню з використанням відновлюваних джерел енергії, зберігання і розподіл газу, а також його промислове застосування.